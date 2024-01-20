بالفيديو: انفجارات مروعة في واشنطن بسبب تسرب غازي قرب دار رعاية للأطفال

تعرضت منطقة حي أناكوستيا في العاصمة الأميركية واشنطن لسلسلة من الانفجارات المدمرة نتيجة تسرب غازي في مبنى مجاور لدار رعاية للأطفال، وقد تم توثيق هذه الحادثة المروعة في مقطع فيديو يظهر اللحظات القليلة التي سبقت وقوع الانفجارات.

من موقع الحادث

وقد وقع الحادث يوم الخميس حيث تسبب التسرب الغازي في انفجار كبير.

وقد قامت فرق الإطفاء بعملية إجلاء سريعة لـ16 طفلاً من داخل المركز قبل دقائق قليلة من وقوع الانفجار الأول.

وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس فرق الإطفاء جون بالقرب من موقع الحادث فقد أفاد بأن الانفجار الأول وقع بعد مرور حوالي 25 دقيقة من تلقي مكالمة تبلغ عن وجود تسرب غازي.

وقد أسفر الانفجار الأول عن تحطيم نوافذ الطابق الثاني في المبنى المتضرر وأشعل حريقاً، في حين تسبب الانفجار الثاني في تدمير متجر مجاور على الأرض.

وقد تضررت ثلاثة مبانٍ بما في ذلك مركز الرعاية النهارية بشكل كبير جراء الانفجارات المتتالية.

قبل دقائق من الانفجار.. الشرطة في #واشنطن تلقت إنذاراً بتسرّب غاز في حضانة وأخلت مباني المنطقة قبل أن يصل التسريب لأحد المتاجر ويفجره#العربية pic.twitter.com/Ocyjd8qpdu — العربية (@AlArabiya) January 19, 2024



وقد أفاد دونيلي المتحدث باسم فرق الإطفاء بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب التسرب الغازي راجع إلى اصطدام مركبة بعداد الغاز أثناء أعمال يومية.

وقد أشار رئيس فرق الإطفاء إلى أن شخصاً أصيب بجروح طفيفة نتيجة للحطام المتطاير وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولحسن الحظ لم يصب الأطفال الستة عشر الذين كانوا في المركز بأذى جسيم، وتم إعادة جمعهم مع عائلاتهم بعد الحادث.