بالفيديو: انزلاق بالتربة يحاصر عمالًا في منجم ذهب في تركيا

أعلن رئيس بلدية أرزنجان في شرق تركيا أن انزلاق بالتربة في منجم ذهب أدى إلى محاصرة تسعة عمال على الأقل.

وقد أكد رئيس البلدية بأن جهود البحث والإنقاذ ما زالت جارية، فيما لا يزال العدد الدقيق للعمال المحاصرين تحت الأرض غير معروف.

وتشير الصور من مكان الحادث إلى أن انزلاق التربة قد اجتاح الوادي حيث يُعتقد أن العمال كانوا متواجدين في ذلك الوقت، وبحسب وزير الداخلية التركي، لا تتوفر معلومات أولية عن حالة العمال.

وقد وقع الحادث في حوالي الساعة 2:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي قرب منطقة إيليتش في مقاطعة أرزينجان.

وقد أعلنت شركة (أناجولد) المشرفة على المنجم بأنها تعمل على تقليل تأثيرات هذا الحادث المؤلم، وسوف تبذل قصارى جهدها لمعرفة سبب الحادث.

من موقع الحادث

