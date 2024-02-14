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بالفيديو: انزلاق بالتربة يحاصر عمالًا في منجم ذهب في تركيا

عبد الرحمن عياد

أعلن رئيس بلدية أرزنجان في شرق تركيا أن انزلاق بالتربة في منجم ذهب أدى إلى محاصرة تسعة عمال على الأقل.
وقد أكد رئيس البلدية بأن جهود البحث والإنقاذ ما زالت جارية، فيما لا يزال العدد الدقيق للعمال المحاصرين تحت الأرض غير معروف.
وتشير الصور من مكان الحادث إلى أن انزلاق التربة قد اجتاح الوادي حيث يُعتقد أن العمال كانوا متواجدين في ذلك الوقت، وبحسب وزير الداخلية التركي، لا تتوفر معلومات أولية عن حالة العمال.
وقد وقع الحادث في حوالي الساعة 2:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي قرب منطقة إيليتش في مقاطعة أرزينجان.
وقد أعلنت شركة (أناجولد) المشرفة على المنجم بأنها تعمل على تقليل تأثيرات هذا الحادث المؤلم، وسوف تبذل قصارى جهدها لمعرفة سبب الحادث.

بالفيديو: انزلاق بالتربة يحاصر عمالًا في منجم ذهب في تركيا

من موقع الحادث

 


وتشهد تركيا بشكل عام حوادث انزلاقات للتربة وانهيارات مناجم في أجزاء مختلفة من البلاد.
وفي أكتوبر 2022 فقد وقع انفجار غاز الميثان في منجم فحم شمال غرب تركيا أسفر عن مقتل 42 شخصًا.

 

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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