أفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن انزلاقًا أرضيًا قد وقع في مقاطعة يونان بجنوب غربي الصين يوم الاثنين، مما أسفر عن وفاة 47 شخصًا دفنوا تحت التراب.

وقد حدث الانزلاق في حوالي الساعة 5:51 صباحًا بالتوقيت المحلي (21:51 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) في مقاطعة جي تشيونغ وفقًا لتقارير قناة (سي سي تي في CCTV) الرسمية.

بالفيديو: انزلاق أرضي في الصين يؤدي إلى وفاة 47 شخصًا ودفنهم تحت التراب

وقد أفادت القناة أيضًا بأن الانزلاق قد أسفر عن دفن 18 عائلة تحت التراب، وتم إجلاء أكثر من 500 شخص عاجلًا من المنطقة.

وقد تجاوبت السلطات بشكل سريع حيث أرسلت ما يقرب من 1000 عامل إنقاذ وما يقرب من 200 سيارة إنقاذ إلى موقع الحادث.

ويشرف نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (تشانغ قوه تشينغ) على فريق العمل في الموقع لتنسيق أعمال الإنقاذ، بالإضافة إلى وجود عشرات سيارات الإطفاء ومعدات أخرى وفقًا للتقارير.

وقد تم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عمال الإنقاذ ببزاتهم البرتقالية وهم يبحثون في أنقاض بناء انهار في منطقة تتخللها جبال شاهقة مغطاة بالثلوج.

