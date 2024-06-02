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بالفيديو: اندلاع حريق ضخم في الغابات المحيطة بالقدس يصل إلى متحف إسرائيل

عبد الرحمن عياد

تعرضت الغابات المحيطة بالقدس لحريق هائل يوم الأحد، حيث امتدت ألسنة اللهب إلى متحف إسرائيل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقد ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن فرق الإنقاذ وطائرات الإطفاء الأربع تعمل بجد للسيطرة على الحرائق في المنطقة الواقعة بالقرب من متحف إسرائيل، وسط جهود مكثفة للحد من انتشار النيران.
وبعد تقييم الوضع فقد اتخذت السلطات الإسرائيلية قرارًا بإخلاء المتحف لضمان سلامة الزوار والعاملين فيه.

بالفيديو: اندلاع حريق ضخم في الغابات المحيطة بالقدس يصل إلى متحف إسرائيل

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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