بالفيديو: اندلاع حريق ضخم في الغابات المحيطة بالقدس يصل إلى متحف إسرائيل

تعرضت الغابات المحيطة بالقدس لحريق هائل يوم الأحد، حيث امتدت ألسنة اللهب إلى متحف إسرائيل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقد ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن فرق الإنقاذ وطائرات الإطفاء الأربع تعمل بجد للسيطرة على الحرائق في المنطقة الواقعة بالقرب من متحف إسرائيل، وسط جهود مكثفة للحد من انتشار النيران.

وبعد تقييم الوضع فقد اتخذت السلطات الإسرائيلية قرارًا بإخلاء المتحف لضمان سلامة الزوار والعاملين فيه.

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