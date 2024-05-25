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بالفيديو: انجراف جزء من الرصيف العائم في غزة إلى شاطئ أسدود

عبد الرحمن عياد

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت، بأن جزءًا من الرصيف العائم الذي أقيم في غزة بمساعدة القوات الأميركية قد جرفته المياه إلى شاطئ أسدود.
وقد أفادت القناة الإسرائيلية 12 بأن المياه جرفت جزءًا من الرصيف العائم الأميركي إلى شواطئ أسدود بعد نحو أسبوع من افتتاحه، وقد أوضحت القناة أن السبب يعود على ما يبدو إلى قوة أمواج البحر، مما أدى إلى انفصال جزء من الرصيف وانجرافه إلى شاطئ أسدود.
وقد وصلت القوات البحرية إلى مكان الحادث وساعدت في ربط الجزء المنجرف لانتشاله، وأكدت أنه لم تقع أي إصابات جراء الحادثة.

بالفيديو: انجراف جزء من الرصيف العائم في غزة إلى شاطئ أسدود

من مقطع الفيديو

 


وفي التفاصيل فقد أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الجزء المنفصل من الميناء العائم كان “بارجة أميركية” تنقلها سفينة حربية إلى الرصيف البحري قبالة غزة، وأضافت الصحيفة أن البارجة انفصلت عن السفينة بسبب ارتفاع الأمواج وبدأت تنجرف نحو شاطئ أسدود.
وقد حاولت السفينة الحربية الأميركية إنقاذ البارجة، لكنها تعطلت بدورها، مما استدعى استدعاء سفينة أخرى متواجدة في المنطقة للمساعدة في عملية الإنقاذ.
وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة إنشاء الرصيف العائم في غزة، الذي افتتح الأسبوع الماضي، قد تصل إلى 320 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر طريقًا جديدًا لتدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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