بالفيديو: انجراف جزء من الرصيف العائم في غزة إلى شاطئ أسدود

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت، بأن جزءًا من الرصيف العائم الذي أقيم في غزة بمساعدة القوات الأميركية قد جرفته المياه إلى شاطئ أسدود.

وقد أفادت القناة الإسرائيلية 12 بأن المياه جرفت جزءًا من الرصيف العائم الأميركي إلى شواطئ أسدود بعد نحو أسبوع من افتتاحه، وقد أوضحت القناة أن السبب يعود على ما يبدو إلى قوة أمواج البحر، مما أدى إلى انفصال جزء من الرصيف وانجرافه إلى شاطئ أسدود.

وقد وصلت القوات البحرية إلى مكان الحادث وساعدت في ربط الجزء المنجرف لانتشاله، وأكدت أنه لم تقع أي إصابات جراء الحادثة.

من مقطع الفيديو

مراسل العربية: البحرية الأميركية تستعيد جزء الرصيف البحري المنهار بعد أن وصل لشواطئ أسدود

#العربية pic.twitter.com/AgyFZEf3Re — العربية (@AlArabiya) May 25, 2024



وفي التفاصيل فقد أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الجزء المنفصل من الميناء العائم كان “بارجة أميركية” تنقلها سفينة حربية إلى الرصيف البحري قبالة غزة، وأضافت الصحيفة أن البارجة انفصلت عن السفينة بسبب ارتفاع الأمواج وبدأت تنجرف نحو شاطئ أسدود.

وقد حاولت السفينة الحربية الأميركية إنقاذ البارجة، لكنها تعطلت بدورها، مما استدعى استدعاء سفينة أخرى متواجدة في المنطقة للمساعدة في عملية الإنقاذ.

وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة إنشاء الرصيف العائم في غزة، الذي افتتح الأسبوع الماضي، قد تصل إلى 320 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر طريقًا جديدًا لتدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع.