بالفيديو: الملك عبدالله الثاني يشارك في إنزال المساعدات على قطاع غزة

تداولت وسائل الإعلام الأردنية مقطع فيديو يظهر الملك عبدالله الثاني وهو يشارك في الإنزال الجوي الأخير للمساعدات على قطاع غزة.

وقد تم تنفيذ هذا الإنزال بواسطة القوات المسلحة الأردنية، وذلك في إطار الجهود الدولية التي يقودها الأردن لتقديم المساعدة والدعم للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقد ظهر الملك عبدالله الثاني في مقطع الفيديو وهو يجلس داخل طائرة عسكرية، حيث شارك في العملية الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي بين الأردن وهولندا، حيث نفذت القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية إنزالا جويا على محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة.

وتعد هذه العملية جزءًا من الجهود الدولية التي يقودها الأردن في تنظيم ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين المحتاجين في قطاع غزة.

شاهد | مقطع مصور متداول يظهر مشاركة الملك عبدالله الثاني في الإنزال الجوي الأخير للمساعدات على قطاع غزة #الأردن #فلسطين #غزة #هنا_المملكة pic.twitter.com/DzkoMO8tfv — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 11, 2024

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قد أعلنت سابقًا بأن الأردن قد أرسل قرابة 5100 طن من المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة منذ شهر أكتوبر الماضي.

وتم نقل هذه المساعدات عبر جسر جوي وبري حيث استخدمت 49 طائرة، بما في ذلك 11 عملية إنزال جوي، لنقل حمولة إجمالية قدرها 719.77 طن من المواد.

كما قامت الأردن بتوجيه 325 شاحنة برية بحمولة إجمالية قدرها 4376.47 طنا.