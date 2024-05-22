بالفيديو: المرشد الإيراني خامنئي يؤم صلاة الجنازة على الرئيس الراحل ومرافقيه

أدى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي اليوم الأربعاء صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية مع عدد من المسؤولين، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.





وقد شهدت جامعة طهران ومحيطها توافد حشود غفيرة للمشاركة في مراسم الجنازة التي أمّها المرشد الأعلى.

ومن المقرّر أن يوارى جثمان الرئيس رئيسي الثرى غدًا الخميس في مسقط رأسه بمدينة مشهد، في شمال شرق إيران.

من مراسم تشييع الرئيس الإيراني في طهران



وقد حضر كبار قادة الحرس الثوري الإيراني مراسم الجنازة إلى جانب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقد قدّم إسماعيل هنية التعازي باسم الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة، مُؤكّدًا على موقف إيران الداعم للقضية الفلسطينية، وأنها ستظلّ “في صلب قضايا الأمة”.

كما أشار إسماعيل هنية إلى ما قاله له الرئيس الراحل خلال لقاء جمعهما في شهر رمضان، بأن إيران سوف تواصل دعم المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني والأمة العربية.

رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل #هنية ونائب زعيم حزب الله نعيم قاسم ضمن المشاركين في مراسم تشييع #رئيسي وعبداللهيان ومرافقيهم في #طهران#العربية #إيران pic.twitter.com/WB6TDJtIM0 — العربية (@AlArabiya) May 22, 2024



وقد شهدت إيران حشودًا ضخمة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل، حيث أدخل مصرعه البلاد في فترة من عدم الاستقرار السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 28 يونيو لتعيين خلف له.

وقد بدأت مراسم التشييع في وقت مبكر في مدينة تبريز، كبرى مدن شمال غرب البلاد، حيث لقي الرئيس مصرعه في حادث تحطم مروحية قرب المدينة مع سبعة أشخاص آخرين، بينهم وزير الخارجية أمير عبداللهيان.



وقد تم نقل النعوش الثمانية المغطاة بالعلم الإيراني إلى مدينة قم المقدسة، حيث شارك آلاف المشيعين في المراسم، وفق ما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”.

ويذكر أن أعلنت إيران الحداد لمدة خمسة أيام، ونُقلت النعوش مساءً إلى طهران، حيث سيؤدي آية الله خامنئي الصلاة عليها اليوم، ومن المقرر دفن جثمان الرئيس في مسقط رأسه بمدينة مشهد في شمال شرق البلاد.



وقد أعلنت عدة دول بينها روسيا وتركيا والعراق، أنها سترسل وفودًا لحضور مراسم الدفن، لكن ليس على مستوى رئاسة الدولة.

وبعد عملية بحث طويلة وشاقة استمرت نحو 12 ساعة في ظروف جوية سيئة فقد شاركت فيها عشرات فرق الإنقاذ الإيرانية بمساعدة فرق تركية مزودة بكاميرات للرؤية الليلية والحرارية، تم العثور على حطام الطائرة صباح الاثنين عند سفح جبل في منطقة حرجية وعرة، وقد أعلنت الحكومة الإيرانية بعد وقت وجيز أن الرئيس ومرافقيه لقوا حتفهم في الحادث، وقد ضم الوفد الرئيس وأمير عبداللهيان، إضافة إلى إمام الجمعة في مدينة تبريز آية الله علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.



وقد أمر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، يوم الإثنين بفتح تحقيق في سبب تحطم المروحية.

ووفقًا للدستور فقد تم تكليف نائب الرئيس محمد مخبر بتولي مهام الرئيس مؤقتًا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يونيو.

وعلاوة على ذلك فقد عقد مجلس الخبراء، المكلف بتعيين المرشد الأعلى والإشراف عليه وحتى إقالته، جلسته الأولى يوم الثلاثاء بعد انتخاب أعضائه في مارس.

وكان هناك مقعدان شاغران موشحين باللون الأسود، أحدهما لرئيسي والآخر للإمام محمد علي الهاشمي، ممثل تبريز، الذي توفي أيضًا في الحادث.

وقد انتخب 55 من الأعضاء الـ83 الحاضرين آية الله علي موحدي كرماني، البالغ من العمر ثمانين عامًا، والذي كان نائبًا ثم عضوًا في المجلس منذ الثورة الإسلامية عام 1979، رئيسًا للمجلس لمدة عامين، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقد كان رئيسي، المحافظ المتشدد، يُعد من المرشحين لخلافة آية الله علي خامنئي، البالغ من العمر 85 عامًا.