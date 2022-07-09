بالفيديو .. المتظاهرين في سريلانكا يسبحون في حمام سباحة الرئيس بعد هروبه

بعد شهور من الاحتجاجات التي شهدت سريلانكا لمطالبة الرئيس جوتابابا راجاباكسا، بالاستقالة عن منصبة نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، أظهرت اليوم السبت لقطات مصورة ومقاطع فيديو اقتحام عدد من المتظاهرين القصر الرئاسي والسباحة في حمام السباحة الخاص بالرئيس.

المتظاهرين في سريلانكا يسبحون في حمام سباحة الرئيس

وكانت الأنباء المتداولة خلال الساعات الأخيرة قد أعلنت عن مغادرة سفينتين تابعتان للبحرية السيلانكية البلاد وعلى متنهما أشخاص مجهولين، أعلنت بعدها بعد المصادر أن رئيس الوزراء السريلانكي كان على متن السفن المغادرة فاراً من المحتجين الذين حاصروا قصره الرئاسي.

كما تم تداول مقاطع فيديو تظهر مجموعة من الأشخاص تحمل حقائب سفر كبيرة في طريقهم لركوب باخرة في الميناء، أكد البعض على أنها حقائق الرئيس السريلانكي الذي فر صباح اليوم السبت التاسع من يوليو لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينج، قد دعا صباح اليوم إلى اجتماع طارئ للحزب الحاكم لمناقشة تطورات الأوضاع في سريلانكا، وذلك بعد اقتحام المحتجين للقصر الرئاسي وفرار الرئيس.

أزمة اقتصادية طاحنة

وتعيش سريلانكا أزمة اقتصادية طاحنة منذ عدة سنوات، إلا أن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة وما تبعها من ارتفاع في أسعار الوقود، قد تسبب في تفاقم الأوضاع في البلاد بعد عجز الحكومة عن توفير احتياجات الطاقة والانقطاع المستمر للكهرباء، والنقص الشديد في المواد الغذائية بسبب عدم توافر العملة الأجنبية.