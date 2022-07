بالفيديو .. المتظاهرين في سريلانكا يسبحون في حمام سباحة الرئيس بعد هروبه

بعد شهور من الاحتجاجات التي شهدت سريلانكا لمطالبة الرئيس جوتابابا راجاباكسا، بالاستقالة عن منصبة نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، أظهرت اليوم السبت لقطات مصورة ومقاطع فيديو اقتحام عدد من المتظاهرين القصر الرئاسي والسباحة في حمام السباحة الخاص بالرئيس.

وكانت الأنباء المتداولة خلال الساعات الأخيرة قد أعلنت عن مغادرة سفينتين تابعتان للبحرية السيلانكية البلاد وعلى متنهما أشخاص مجهولين، أعلنت بعدها بعد المصادر أن رئيس الوزراء السريلانكي كان على متن السفن المغادرة فاراً من المحتجين الذين حاصروا قصره الرئاسي.

Civilian does not have food, gas. But,This is the luxsury life gotabaya spend. Now it captured by protestors. #GotaGoGama #GoHomeGota2022 #SriLankaProtests #SriLankaCrisis pic.twitter.com/72cjdrPnIE

