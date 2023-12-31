تعرقلت رحلات قطارات (يوروستار) في لندن حتى الساعة 16:00 من يوم السبت بسبب الفيضانات في سكك الحديد في جنوب إنجلترا مما أدى إلى تعطيل سفر آلاف الركاب في نهاية أسبوع الذى يعتبر أكثر الأيام ازدحامًا بالرحلات في السنة.

بالفيديو: الفيضانات تعطل رحلات القطارات في لندن

وقد تم نشر رسالة في محطة سانت بانكراس في لندن التي تعتبر نقطة الانطلاق والوصول لقطارات (يوروستار) تفيد بأنه لا يمكن تشغيل القطارات حتى يتم إشعار آخر، ولم يتم تحديد موعد استئناف الحركة.

وقد تم إلغاء جميع رحلات قطارات (يوروستار) وتم الطلب من الركاب عدم الانتظار في طوابير الانتظار.

وقد تم إلغاء رحلات القطارات المتجهة من لندن إلى باريس وبروكسل وأمستردام، وتوقف تشغيل ما لا يقل عن 15 قطارًا وفقًا لما أعلنته (يوروستار).

وقد أفادت الشركة بأن هذه الإلغاءات ناجمة عن الفيضانات في نفقين بين محطة سانت بانكراس الدولية ومحطة إبسفليت في جنوب شرق إنجلترا.

وقد أوضحت (نتوورك ريل) التي تدير شبكة السكك الحديدية بأنها تبذل قصارى جهدها وستوافي (يوروستار) بالمعلومات إذا كان بإمكان تشغيل رحلات في وقت لاحق من اليوم.

ومن جانبها فقد أفادت شركة السكك الحديدية البريطانية (ساوث إيسترن ريلواي) بأن هذه الاضطرابات قد تستمر حتى وقت متأخر من النهار.

وأوضحت الشركة أن الفيضانات وقعت في نفقين قرب محطة إبسفليت الدولية، مما أدى إلى إغلاق النفقين.

🚆 Au moins 29 trains Eurostar sont à l'arrêt en raison d'une fermeture des voies près de Londres, annonce samedi 30 décembre la compagnie. Les trains ont été annulés à cause de l'inondation d'un tunnel dans le sud de l'Angleterre. ▶️ #JT13H pic.twitter.com/FnQnn2WPcq — Info France 2 (@infofrance2) December 30, 2023



وقد نشرت (يوروستار) على حسابها في منصة اكس أنها تعمل على حل مشكلة الفيضانات في النفقين، وأكدت على أنه لا يمكن تشغيل قطارات (يوروستار) بين محطة سانت بانكراس الدولية في لندن ومحطة إبسفليت الدولية.

وقد تواصلت الاضطرابات على مدار اليوم وقد تأثرت أيضًا القطارات التي تربط لندن بجنوب شرق إنجلترا، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة.

وقد أدى هذا القرار بإلغاء الرحلات في نهاية الأسبوع والتي تعد من أكثر الأيام ازدحامًا بالركاب في السنة إلى تعطيل سفر الآلاف من الركاب.

وفي محطة سانت بانكراس في لندن فقد تجمع العديد من الركاب بانتظار الأخبار حيث ينتظرون بصبر وهدوء.

وبعضهم يجلس على حقائبهم أو على الأرض في حين يحاول البعض الآخر حجز رحلات بديلة عبر الطائرات أو العبارات، أو حتى البحث عن إقامة في فندق في لندن.

وقد اعتذرت (يوروستار) عن أي إزعاج قد يكون تسببت فيه واقترحت على الركاب إما استبدال تذاكرهم بتواريخ لاحقة أو إلغائها تمامًا.

وجاء في بيانها (نحن ندرك أهمية عودة الناس إلى أوطانهم للاحتفال بعيد الكريسماس وبداية العام الجديد).

وفي يوم 21 ديسمبر فقد تم إلغاء العديد من رحلات قطارات (يوروستار) بسبب إضراب غير معلن مسبقًا تسبب في تعطيل حركة المرور عبر نفق المانش.

وقد تم إلغاء 30 رحلة قطار في ذلك اليوم مما أدى إلى منع آلاف الركاب من السفر.

اضطر البعض منهم للجوء إلى الحافلات أو الطائرات في محاولة للوصول إلى أقربائهم في وقت عيد الميلاد، وقد استؤنفت حركة قطارات (يوروستار) في 22 ديسمبر.