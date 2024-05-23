بالفيديو: الصين تبدأ مناورات عسكرية حول تايوان رداً على “الأعمال الانفصالية”

بدأت الصين صباح الخميس مناورات عسكرية تستمر لمدة يومين حول تايوان، حيث حاصرت الجزيرة بسفن وطائرات حربية في خطوة وصفتها بأنها عقوبة على “أعمال انفصالية”.

وقد أفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن هذه المناورات تأتي عقب أداء الرئيس الجديد للجزيرة لاي تشينغ تي، الذي تصفه الصين بأنه “انفصالي خطير” ويذكر أن تايوان تتمتع بحكم ذاتي.

وقد ذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية بأن الجيش الصيني “بدأ مناورات عسكرية مشتركة حول جزيرة تايوان اعتبارًا من الساعة 7:45 من صباح الخميس (23:45 توقيت جرينيتش)”.

وتجري المناورات في مضيق تايوان وفي شمال وجنوب وشرق الجزيرة.

وقد أوضحت الوكالة بأن المناورات، التي تستمر يومي الخميس والجمعة تحت اسم “السيف المشترك 2024 آيه”، ستركز على “الاستعداد القتالي لدوريات بحرية وجوية مشتركة وتوجيه ضربات دقيقة على أهداف رئيسية”.

وقد نقلت الوكالة عن المتحدث العسكري الصيني لي شي قوله بأن المناورات المشتركة تمثل “عقوبة قوية على الأعمال الانفصالية للقوى الاستقلالية في تايوان وتحذيرًا شديد اللهجة ضد تدخل واستفزازات قوى خارجية”.

مناورات صينية حول تايوان

#breaking First video of China military exercises around Taiwan via CCTV/Weibo. PLA statement: "Taiwan independence”and peace across the Taiwan Strait are incompatible The Eastern Theater Command launches the "Joint Sword-2024A" exercise. It is a powerful punishment for the… pic.twitter.com/7ouRaaxHEQ — Will Ripley (@willripleyCNN) May 23, 2024



وقد أصدرت تايوان يوم الخميس بيانًا من وزارة الدفاع نددت فيه بالمناورات العسكرية الصينية، واصفة إياها بـ”الاستفزازات والأفعال غير العقلانية التي تقوض السلام والاستقرار الإقليميين”.

وقد أضاف البيان: “لقد أرسلنا قوات بحرية وجوية وبرية للدفاع عن الحرية والديمقراطية وسيادة جمهورية الصين”، في إشارة إلى تايوان باسمها الرسمي.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة أعلنت فيها الصين عن مناورات عسكرية مشابهة حول تايوان كانت في أغسطس الماضي، وذلك بعد توقف لاي، نائب الرئيس التايواني آنذاك، في الولايات المتحدة خلال زيارته للباراغواي.

كما أجرت الصين في أبريل مناورات تحاكي تطويق الجزيرة عقب لقاء الرئيسة التايوانية السابقة تساي إنغ وين برئيس مجلس النواب الأميركي آنذاك كيفن مكارثي في كاليفورنيا.

وفي عام 2022 فقد أطلقت الصين مناورات عسكرية كبيرة عقب زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك، لتايوان.