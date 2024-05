بالفيديو: الصين تبدأ مناورات عسكرية حول تايوان رداً على “الأعمال الانفصالية”

بدأت الصين صباح الخميس مناورات عسكرية تستمر لمدة يومين حول تايوان، حيث حاصرت الجزيرة بسفن وطائرات حربية في خطوة وصفتها بأنها عقوبة على “أعمال انفصالية”.

وقد أفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن هذه المناورات تأتي عقب أداء الرئيس الجديد للجزيرة لاي تشينغ تي، الذي تصفه الصين بأنه “انفصالي خطير” ويذكر أن تايوان تتمتع بحكم ذاتي.

وقد ذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية بأن الجيش الصيني “بدأ مناورات عسكرية مشتركة حول جزيرة تايوان اعتبارًا من الساعة 7:45 من صباح الخميس (23:45 توقيت جرينيتش)”.

وتجري المناورات في مضيق تايوان وفي شمال وجنوب وشرق الجزيرة.

وقد أوضحت الوكالة بأن المناورات، التي تستمر يومي الخميس والجمعة تحت اسم “السيف المشترك 2024 آيه”، ستركز على “الاستعداد القتالي لدوريات بحرية وجوية مشتركة وتوجيه ضربات دقيقة على أهداف رئيسية”.

وقد نقلت الوكالة عن المتحدث العسكري الصيني لي شي قوله بأن المناورات المشتركة تمثل “عقوبة قوية على الأعمال الانفصالية للقوى الاستقلالية في تايوان وتحذيرًا شديد اللهجة ضد تدخل واستفزازات قوى خارجية”.

#breaking First video of China military exercises around Taiwan via CCTV/Weibo.

PLA statement: "Taiwan independence”and peace across the Taiwan Strait are incompatible

The Eastern Theater Command launches the "Joint Sword-2024A" exercise. It is a powerful punishment for the… pic.twitter.com/7ouRaaxHEQ

