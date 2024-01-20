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بالفيديو: الشرطة البريطانية تستخدم حيلة ذكية لمكافحة سرقة الساعات الثمينة في لندن

عبد الرحمن عياد

تواجه الشرطة البريطانية تحديًا كبيرًا في مكافحة سرقة الساعات الثمينة في العاصمة لندن.
ومن أجل مواجهة هذه الجرائم المتزايدة فقد قامت الشرطة بتبني حيلة ذكية وفعالة للقبض على اللصوص وإعاقتهم عن ممارسة أعمالهم الإجرامية.

بالفيديو: الشرطة البريطانية تستخدم حيلة ذكية لمكافحة سرقة الساعات الثمينة في لندن

الشرطة البريطانية أثناء القبص على لصوص الساعات الفاخرة الثمينة بكمين محكم

وقد نشرت شرطة العاصمة البريطانية مقطع فيديو يوثق استخدام عناصر من الشرطة السرية لتكتيك جديد، حيث ارتدوا ملابس مدنية وتظاهروا بأنهم سكارى يتجولون في الشوارع في وقت متأخر من الليل، وكان أحدهم يرتدي ساعة فاخرة بارزة.

وقد تمكنت عناصر الشرطة السرية من وضع كمين محكم للصوص، وبالفعل تقدم اللصوص نحو الهدف المفترض وسط تجاهلهم لتواجد الشرطة.
وفي اللحظة المناسبة تمكنت قوات الشرطة المنتشرة من حصار المكان والقبض على 4 من اللصوص، كما يظهر في الفيديو.

وتأتي هذه الخطوة الذكية بعد شهور من المعاناة والجهود المبذولة لمواجهة سرقة الساعات الثمينة في لندن.
وفي الصيف الماضي فقد أصدرت الشرطة تحذيرًا بشأن التزايد الملحوظ في سرقات الساعات الفاخرة في بعض مناطق المدينة التي تتميز بالثراء.

وقد أشارت الشرطة إلى أن عصابات اللصوص يستخدمون دراجات نارية في هجماتهم على الضحايا الذين يرتدون ساعات فاخرة في المنطقة المركزية للعاصمة، والتي تشمل مناطق وستمنستر و كنسينغتون وتشيلسي و هامرسميث وفولهام.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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