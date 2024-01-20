بالفيديو: الشرطة البريطانية تستخدم حيلة ذكية لمكافحة سرقة الساعات الثمينة في لندن

تواجه الشرطة البريطانية تحديًا كبيرًا في مكافحة سرقة الساعات الثمينة في العاصمة لندن.

ومن أجل مواجهة هذه الجرائم المتزايدة فقد قامت الشرطة بتبني حيلة ذكية وفعالة للقبض على اللصوص وإعاقتهم عن ممارسة أعمالهم الإجرامية.

الشرطة البريطانية أثناء القبص على لصوص الساعات الفاخرة الثمينة بكمين محكم

وقد نشرت شرطة العاصمة البريطانية مقطع فيديو يوثق استخدام عناصر من الشرطة السرية لتكتيك جديد، حيث ارتدوا ملابس مدنية وتظاهروا بأنهم سكارى يتجولون في الشوارع في وقت متأخر من الليل، وكان أحدهم يرتدي ساعة فاخرة بارزة.

وقد تمكنت عناصر الشرطة السرية من وضع كمين محكم للصوص، وبالفعل تقدم اللصوص نحو الهدف المفترض وسط تجاهلهم لتواجد الشرطة.

وفي اللحظة المناسبة تمكنت قوات الشرطة المنتشرة من حصار المكان والقبض على 4 من اللصوص، كما يظهر في الفيديو.

لمواجهة حوادث سرقة الساعات الثمينة في #لندن.. مشهد يوثق حيلة ذكية لجأ إليها عناصر الشرطة للقبض على اللصوص.. ارتدوا ملابس مدنية وتظاهروا بأنهم سكارى #العربية pic.twitter.com/yCHa5ONGDd — العربية (@AlArabiya) January 19, 2024

وتأتي هذه الخطوة الذكية بعد شهور من المعاناة والجهود المبذولة لمواجهة سرقة الساعات الثمينة في لندن.

وفي الصيف الماضي فقد أصدرت الشرطة تحذيرًا بشأن التزايد الملحوظ في سرقات الساعات الفاخرة في بعض مناطق المدينة التي تتميز بالثراء.

وقد أشارت الشرطة إلى أن عصابات اللصوص يستخدمون دراجات نارية في هجماتهم على الضحايا الذين يرتدون ساعات فاخرة في المنطقة المركزية للعاصمة، والتي تشمل مناطق وستمنستر و كنسينغتون وتشيلسي و هامرسميث وفولهام.