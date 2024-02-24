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بالفيديو: الشرطة الإيطالية تُعنف طلاب مؤيدين لفلسطين وتُثير جدلاً واسعاً

عبد الرحمن عياد

تسببت لقطات مصورة لأفراد من الشرطة الإيطالية وهم يعتدون على طلاب يعبرون عن تأييدهم للقضية الفلسطينية في مدينتي فلورنسا وبيزا بمنطقة توسكاني، في استنكار شديد واسع النطاق في إيطاليا يوم الجمعة ونتيجة لذلك فقد تم دعوة وزير الداخلية للمثول أمام البرلمان بناءً على طلب المعارضة.

بالفيديو: الشرطة الإيطالية تُعنف طلاب مؤيدين لفلسطين وتُثير جدلاً واسعاً

من مقطع الفيديو

وقد أثارت صور الشرطة وهي تستخدم أسلحتها في ضرب المتظاهرين في بيزا غضباً عارماً على وسائل التواصل الاجتماعي وبين السياسيين، وتظهر مقاطع الفيديو الطلاب وهم يتراجعون خلال تظاهرة سلمية تحت ضربات الشرطة.

وقد نشرت زعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلين، مقطع فيديو على فيسبوك يظهر مشاهد “غير مقبولة” للشرطة وهي تحاصر وتهاجم وتعتدي على الطلاب، وقد اعتبرت أن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تنتمي إلى التيار اليميني، تسعى لإقامة “مناخ قمعي” في البلاد.

ومن جهته فقد صرح إنسو ليتيتسيا، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لأفراد الشرطة، بأن احتجاجات الطلاب غالباً ما تتعرض للاختراق من قبل “محرضين خبراء” وأنه لا ينبغي الحكم قبل انتهاء التحقيق.

ومن جانبهم فقد أعرب معلمون من مدرسة روسولي الثانوية في بيزا عن صدمتهم من تعامل الشرطة مع المحتجين، مؤكدين أنهم شاهدوا الطلاب يرتجفون وفي حالة صدمة جراء الضرب الذي تعرضوا له.

وقد علّق جوزيبي كونتي رئيس الوزراء السابق وقائد حركة “5 نجوم” اليسارية، على الصور قائلاً إنها “مقلقة” و”لا تليق ببلادنا”.

 

 

 

ويذكر أن حكومة ميلوني التي تولت السلطة في عام 2022، قد وعدت بقمع الهجرة غير الشرعية وتعزيز النظام والقانون، ولم تصدر بعد تصريحاً بشأن سلوك الشرطة.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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