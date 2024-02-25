التقى الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في واشنطن، حيث عبّر عن أمله في الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقد تم توثيق اللقاء في مقطع فيديو نُشِرَ مساء أمس السبت على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” وفي الفيديو قال ميلي لترامب: “سيدي الرئيس، سعيد بلقائك، إنه شرف عظيم بالنسبة لي، أنت تقوم بعمل عظيم وآمل أن تفوز وأن أراك رئيسًا مرة أخرى”.

بالفيديو: الرئيس الأرجنتيني الجديد يلتقي ترامب ويُعبر عن أمله في فوزه بالانتخابات

ورد ترامب على ذلك قائلاً: “لنجعل الأرجنتين عظيمة مرة أخرى، هيا نلتقط بعض الصور”.

وجاء الاجتماع بين ميلي وترامب قبل مشاركة ميلي في “مؤتمر العمل السياسي المحافظ” في واشنطن، حيث قام الرئيس الأرجنتيني بتوجيه انتقادات للنظام الاشتراكي وتدخل الحكومة في الاقتصاد.

ومنذ توليه منصبه في ديسمبر الماضي فقد أثار ميلي الجدل بتصريحاته، حيث اعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل دولتين حليفتين ذات أولوية بالنسبة للأرجنتين، ويصف ميلي بأنه نسخة مشابهة لترامب والرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، وقد وعد مرارًا بنقل السفارة الأرجنتينية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وقد زار ميلي مؤخرًا إسرائيل للتعبير عن دعمه لتل أبيب في حربها على قطاع غزة، حيث بكى أمام حائط البراق ثم رقص وغنى في نفس المكان.