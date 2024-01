بالفيديو: الحرس الثوري الإيراني يقصف مدينة أربيل العراقية ومناطق في سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم بالصواريخ البالستية الذي استهدف مدينة أربيل في شمال العراق مشيرًا إلى أن الهدف من الهجوم كان على مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران في المدينة، وقد جاء هذا الهجوم بالتزامن مع قصف مناطق أخرى في سوريا.

الحرس الثوري الإيراني يقصف مدينة أربيل العراقية ومناطق في سوريا

Additional Footage claimed to show the Impact of at least 4 Ballistic Missiles launched by the Iranian-Backed Groups towards the U.S. Consulate and International Airport within the City of Erbil in Northern Iraq. pic.twitter.com/KMYznylXDU

— OSINTdefender (@sentdefender) January 15, 2024