بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة مدنيين في هجوم صاروخي من لبنان

تعرضت منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية لهجوم من قبل مسلحين يوم الأحد مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بسبب استخدام صواريخ مضادة للدبابات.

وقد أفاد الجيش الإسرائيلي بأن المسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات بالقرب من الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية مما تسبب في إصابة عدد من المدنيين، وقد قام الجيش بالرد على الهجوم باستخدام المدفعية.

ووفقًا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن بعض الموظفين في شركة الكهرباء الإسرائيلية الذين كانوا يعملون على إصلاح البنية التحتية في المنطقة أصيبوا جراء الصاروخ المضاد للدبابات.

ولذلك فقد ناشدت السلطات المحلية في الجليل الأعلى سكان المنطقة بالبقاء في منازلهم والتوجه إلى الملاجئ الآمنة لحماية أنفسهم من المخاطر الأمنية.

