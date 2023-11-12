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بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة مدنيين في هجوم صاروخي من لبنان

عبد الرحمن عياد

تعرضت منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية لهجوم من قبل مسلحين يوم الأحد مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بسبب استخدام صواريخ مضادة للدبابات.

وقد أفاد الجيش الإسرائيلي بأن المسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات بالقرب من الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية مما تسبب في إصابة عدد من المدنيين، وقد قام الجيش بالرد على الهجوم باستخدام المدفعية.

ووفقًا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن بعض الموظفين في شركة الكهرباء الإسرائيلية الذين كانوا يعملون على إصلاح البنية التحتية في المنطقة أصيبوا جراء الصاروخ المضاد للدبابات.
ولذلك فقد ناشدت السلطات المحلية في الجليل الأعلى سكان المنطقة بالبقاء في منازلهم والتوجه إلى الملاجئ الآمنة لحماية أنفسهم من المخاطر الأمنية.

 

 

ويأتي هذا الهجوم بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في الأسابيع الأخيرة التي بدأت بعد هجوم مفاجئ قامت به حركة حماس.
وبالتالي فقد تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية حيث أعلن حزب الله اللبناني أنه فقد 68 عنصرًا خلال الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

ومن جانبها فقد اضطر نحو 250 ألف إسرائيلي لمغادرة منازلهم في المستوطنات القريبة من غزة وعلى طول الحدود الشمالية مع لبنان، حيث تتكرر حالات إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ومسلحي جماعة حزب الله اللبنانية بشكل متكرر.

 


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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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