بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يشن غارات قوية على رفح ويعلن تحرير رهينتين

شهدت مدينة رفح الموجودة في أقصى جنوب قطاع غزة، غارات قوية من الجيش الإسرائيلي في ساعات الليل بين يوم الأحد والاثنين، وانفجرت قنابل بشدة في مناطق مختلفة من المدينة وسط تقارير عن دوي انفجارات هائلة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد ارتفع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المكثف في رفح إلى أكثر من 100 شهيد وأصيب المئات بجروح.

مباشر من مدينة رفح

اللهم برداً وسلاماً pic.twitter.com/cocnmvyJjl — بلال نزار ريان (@BelalNezar) February 12, 2024

وقد تركزت الغارات على غرب المدينة والمناطق المجاورة لمدينة خان يونس التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل.

وقد أفاد شهود عيان لموقع سكاي نيوز عربية بتدفق عدد كبير من الشهداء والمصابين إلى مستشفيات رفح، ولا سيما مستشفى الكويت التخصصي الواقع غرب المدينة.

قصف عنيف جدا على مدينة رفح الان! pic.twitter.com/egNkImXM7I — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) February 12, 2024

ومن جانبه فقد أكد الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي أنه نفَّذ ضربات على أهداف في منطقة الشابورة برفح جنوب قطاع غزة وأن الهجمات قد انتهت.

وفي سياق آخر فقد أعلن الجيش الإسرائيلي في صباح يوم الاثنين أنه تمكن من تحرير رهينتين خلال عملية قامت بها قوات خاصة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات خاصة تابعة لها نجحت في تحرير الرهينتين الإسرائيليين، فرناندو سيمون مارمان البالغ من العمر 60 عامًا، ولويس هار البالغ من العمر 70 عامًا اللذين اختطفتهما حماس.

הותר לפרסום כי במבצע משותף של צה"ל, שב"כ ומשטרת ישראל (ימ"מ) ברפיח, חולצו הלילה שני חטופים ישראלים, פרננדו סימון מרמן (60) ולואיס הר (70) אשר נחטפו על ידי חמאס לרצועת עזה מניר יצחק ב-7/10>> pic.twitter.com/SOVNoiRWqI — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 12, 2024

وقد نقلت وكالة رويترز عن بيان صادر عن مستشفى أن الرهينتين نقلا إلى مستشفى شيبا في وسط إسرائيل، وأكد الأطباء أن حالتهما جيدة.