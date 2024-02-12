أخبار عالمية

بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يشن غارات قوية على رفح ويعلن تحرير رهينتين

عبد الرحمن عياد

شهدت مدينة رفح الموجودة في أقصى جنوب قطاع غزة، غارات قوية من الجيش الإسرائيلي في ساعات الليل بين يوم الأحد والاثنين، وانفجرت قنابل بشدة في مناطق مختلفة من المدينة وسط تقارير عن دوي انفجارات هائلة.

بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يشن غارات قوية على رفح ويعلن تحرير رهينتين

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد ارتفع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المكثف في رفح إلى أكثر من 100 شهيد وأصيب المئات بجروح.

 

 

وقد تركزت الغارات على غرب المدينة والمناطق المجاورة لمدينة خان يونس التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل.
وقد أفاد شهود عيان لموقع سكاي نيوز عربية بتدفق عدد كبير من الشهداء والمصابين إلى مستشفيات رفح، ولا سيما مستشفى الكويت التخصصي الواقع غرب المدينة.

 

 

ومن جانبه فقد أكد الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي أنه نفَّذ ضربات على أهداف في منطقة الشابورة برفح جنوب قطاع غزة وأن الهجمات قد انتهت.

وفي سياق آخر فقد أعلن الجيش الإسرائيلي في صباح يوم الاثنين أنه تمكن من تحرير رهينتين خلال عملية قامت بها قوات خاصة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات خاصة تابعة لها نجحت في تحرير الرهينتين الإسرائيليين، فرناندو سيمون مارمان البالغ من العمر 60 عامًا، ولويس هار البالغ من العمر 70 عامًا اللذين اختطفتهما حماس.

 

 

وقد نقلت وكالة رويترز عن بيان صادر عن مستشفى أن الرهينتين نقلا إلى مستشفى شيبا في وسط إسرائيل، وأكد الأطباء أن حالتهما جيدة.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبد الرحمن عياد
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.