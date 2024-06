بالفيديو: التهديد بقنبلة القيصر النووية الأقوى في تاريخ البشرية ومخاوف من حرب عالمية

قامت عدة دول غربية بما في ذلك الولايات المتحدة بالإعلان مؤخرًا عن موافقتها على استخدام القوات الأوكرانية لأسلحتها في ضرب مناطق داخل الأراضي الروسية.

قنبلة القيصر الروسية النووية



هذا الإعلان أثار موجة جديدة من التوترات بين الأطراف، مما دفع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إلى التحذير من تطور الصراع العسكري بما يتوافق مع أسوأ السيناريوهات الممكنة.

وقد أشار مدفيديف في منشور على تيليجرام إلى أن الحياة أكثر فظاعة مما يتصوره بعض المتحدثين في الناتو، محذرًا من أنه قد يكون هناك خطأ فادح في تقدير استخدام الأسلحة التكتيكية النووية.

وقد أكد مدفيديف أن هذا التصعيد ليس مجرد تهديدات فارغة، بل يشير إلى وضع الصراع الحالي نحو مسار لا يبشر بالخير، مع تصاعد استخدام قوة الناتو.

ويستعرض الفيلم الأرشيفي الحدث التاريخي لاختبار أقوى قنبلة نووية صُنعت وفجِّرت في تاريخ البشرية.

ووفقًا للمعلومات المتاحة فقد تم اختبار “قنبلة القيصر” في 30 أكتوبر 1961، في موقع التجارب النووية “سوخوي نوز” في جزيرة نوفايا زيمليا في روسيا.

وقد كانت قوة الانفجار تزيد عن 58 ميجا طن وارتفع الانفجار إلى ارتفاع يبلغ 67 كيلومترًا.

This archive film shows the testing of the most powerful bomb ever built, and detonated, in human history.

Known as the “Tsar Bomba,” it was tested on the 30th Oct, 1961, at the Sukhoi Nose nuclear test site on the island of Novaya Zemlya Russia

The power of the explosion… pic.twitter.com/lx25wQdmlG

