بالفيديو: البنتاجون ينفذ أكبر ضربات جوية للحوثيين في اليمن

في خبرٍ صادرٍ في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء فقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) عن تنفيذ ضربات جوية استهدفت الحوثيين في اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى.

ووفقًا لتصريحات (البنتاجون) فإن الأهداف المستهدفة تتضمن منصات صواريخ بالستية ومسيّرات ومستودعات ذخيرة، وقد تم وصف هذه الضربات الجوية بأنها (الأكبر منذ 12 يناير).

من الضربات الجوية في اليمن

وقد أوضح (البنتاجون) بأنه تم تنفيذ ثماني جولات من الضربات الجوية خلال أقل من عشرة أيام استهدفت الحوثيين في اليمن.

وقد صرح مسؤول عسكري أميركي لقناة (سكاي نيوز عربية) بأن هذه الضربات الجوية تشكل جزءًا من حملة عسكرية طويلة المدى ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها.

ووفقًا لمصادر يمنية فقد سُمع صوت انفجارات في العاصمة صنعاء، وتم الإبلاغ عن قصف يستهدف معسكري السواد وخشم البكرة والحفا وقاعدة الديلمي، كما تم تأكيد قصف قاعدة (الجند) في تعز.

وقد نقلت وكالة (رويترز) عن ثلاثة مسؤولين أميركيين بأن قوات أميركية وبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات في اليمن استهدفت أهدافًا تابعة للحوثيين.

وقد تم تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية المحلية في اليمن تظهر الضربات الأميركية والبريطانية على مواقع الحوثيين.

جانب من العدوان الاميركي- البريطاني على العاصمة اليمنية #صنعاء موقف اليمن مع الشعب الفلسطيني وغ زة موقف ثابت ومبدئي ولن يتغير أو يتبدل مهما بلغت التحديات#اليمن_سند_فلسطين #اليمن #Yemen pic.twitter.com/T1FvgcvRCQ — اليمن في عيون العالم (@Y0eme1n_1) January 22, 2024

وقد جاء في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وبعض الدول الأخرى بأنه تم تنفيذ ضربة على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

وقد أوضح البيان بأن الضربة استهدفت بالضبط مستودعًا تحت الأرض ومواقع مرتبطة بقدرات الحوثيين فيما يتعلق بالصواريخ والمراقبة الجوية.

وأكد البيان بأن الضربات الجديدة استهدفت ثمانية أهداف للحوثيين، مشددًا على أنهم (لن يترددوا في الدفاع عن التجارة الحرة في أحد أهم الممرات المائية في العالم ومواجهة التهديدات الحوثية).

ووفقًا لمسؤولين عسكريين أمريكيين فقد كانت (الضربات في اليمن ناجحة وأحدثت تأثيرًا جيدًا في جميع المواقع الثمانية المستهدفة).

وقد نقلت وكالة (رويترز) تصريحات وزارة الدفاع البريطانية التي أشارت إلى أن (أربع طائرات تايفون إف.جي.آر4 إس تابعة لسلاح الجو الملكي ومدعومة باثنتين من طائرات فويدجر قد انضمت إلى القوات الأمريكية في الضربة الموجهة ضد مواقع الحوثيين في اليمن).

وأضافت الوزارة بأنه تم استخدام قنابل بيفواي 4 الدقيقة التوجيه لضرب عدة أهداف في موقعين عسكريين قرب مطار صنعاء.

https://www.facebook.com/watch/?v=1523937545130896

وفيما يتعلق بذلك فقد صرح وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس بأن هذه العملية (ستتسبب في ضربة أخرى للمخزونات المحدودة للحوثيين وقدرتهم على تهديد التجارة العالمية).

وأكد شابس أيضًا على أهمية دعم الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.

ومنذ منتصف نوفمبر فقد قام الحوثيون بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وذلك احتجاجًا على الهجمات التي تعرض لها قطاع غزة المحاصر.

وهذه الهجمات أثرت على حركة الملاحة في المنطقة ودفعت الولايات المتحدة إلى شن ضربات على مواقع الحوثيين بعد تصنيفهم ككيان إرهابي.

وقد أكد الحوثيون يوم الاثنين أنهم سوف يواصلون منع سفن إسرائيلية من عبور البحر الأحمر وخليج عدن حتى نهاية الحرب في الأراضي الفلسطينية، وسوف يقومون بالرد على أي هجوم ضد اليمن.

وأعلن الحوثيون أيضًا مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة عسكرية أميركية قبالة سواحل اليمن، لكن الولايات المتحدة نفت حدوث أي هجوم.