بالفيديو: اعتداء قوة إسرائيلية على سيارات إسعاف في الضفة الغربية المحتلة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الجمعة أن قوة إسرائيلية قامت بمنع سيارات الإسعاف قرب بلدة طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وقد نشر الهلال الأحمر الفلسطيني مقطع فيديو على منصة (إكس) يظهر الاعتراض الذي تعرضت له سيارة الإسعاف التي كانت في طريقها لتقديم الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم الفارعة قرب طوباس.

وقد اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الفارعة يوم الجمعة وذلك بهدف اعتقال نشطاء فلسطينيين مما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل 6 فلسطينيين.

وقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن أحد القتلى هو صبي يبلغ من العمر 14 عامًا وكان آخرهم مؤسس (كتائب شهداء الأقصى) وهي فرع مسلح تابع لحركة فتح.

🚨 Israeli occupation forces obstructing PRCS ambulances during a raid today in Al-fara camp near Tubas, where there are a number of casualties.#Westbank #NotATarget #IHL pic.twitter.com/g2epIKY8Lk — PRCS (@PalestineRCS) December 8, 2023

ووفقًا لشهود العيان فقد تسللت قوات خاصة إسرائيلية إلى مخيم الفارعة في ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة ونشرت قناصة على سطح المباني.

وقد أفادوا شهود العيان بأن جنودًا إسرائيليين تبادلوا إطلاق النار بشكل متقطع مع المسلحين في حين رشق الأطفال الصغار المركبات المدرعة بالحجارة وأشعلوا النيران في الإطارات في الشوارع.

ولم يستجب الجيش الإسرائيلي لطلب التعليق على هذه العملية التي تأتي في ظل تصاعد الاغتيالات العسكرية وتشديد القيود على السكان الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقد وصلت أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين في المنطقة إلى مستويات قياسية وذلك وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

وتشير وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية قد قتلت 267 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ تاريخ 7 أكتوبر الماضي.

وقد تم قتل معظم الفلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار في الضفة الغربية ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه بدأ هذا التصعيد خلال عمليات اعتقال المسلحين الفلسطينيين.

ووفقًا لنادي الأسير الفلسطيني فقد داهمت القوات الإسرائيلية عددًا من البلدات في أنحاء الأراضي الفلسطينية في ساعات الفجر يوم الجمعة واعتقلت 32 شخصًا بمن فيهم شخصان في مخيم الفارعة.