بالفيديو: اعتداء قوة إسرائيلية على سيارات إسعاف في الضفة الغربية المحتلة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الجمعة أن قوة إسرائيلية قامت بمنع سيارات الإسعاف قرب بلدة طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وقد نشر الهلال الأحمر الفلسطيني مقطع فيديو على منصة (إكس) يظهر الاعتراض الذي تعرضت له سيارة الإسعاف التي كانت في طريقها لتقديم الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم الفارعة قرب طوباس.

وقد اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الفارعة يوم الجمعة وذلك بهدف اعتقال نشطاء فلسطينيين مما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل 6 فلسطينيين.

وقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن أحد القتلى هو صبي يبلغ من العمر 14 عامًا وكان آخرهم مؤسس (كتائب شهداء الأقصى) وهي فرع مسلح تابع لحركة فتح.

🚨 Israeli occupation forces obstructing PRCS ambulances during a raid today in Al-fara camp near Tubas, where there are a number of casualties.#Westbank #NotATarget #IHL pic.twitter.com/g2epIKY8Lk

— PRCS (@PalestineRCS) December 8, 2023