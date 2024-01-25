بالفيديو: اضطرار طائرة عسكرية تركية للهبوط بسبب خلل فني
أعلنت وزارة الدفاع التركية بأن طائرة تابعة للقوات الجوية التركية قد اضطرت إلى القيام بهبوط اضطراري أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية.
وقد أفادت الوزارة بأن الطائرة التي كانت من طراز (C 160) تعرضت لخلل فني وأصيبت بأضرار طفيفة، ولم يتعرض طاقم الطائرة لأي إصابات.
وقد تم تداول فيديو يظهر الطائرة العسكرية التركية وهي تهبط اضطراريا بسبب العطل الفني الذي واجهته.
WATCH: Turkish military plane makes emergency landing in Kayseri pic.twitter.com/BnTviQ6w9B
— BNO News (@BNONews) January 25, 2024