أعلنت وزارة الدفاع التركية بأن طائرة تابعة للقوات الجوية التركية قد اضطرت إلى القيام بهبوط اضطراري أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية.

وقد أفادت الوزارة بأن الطائرة التي كانت من طراز (C 160) تعرضت لخلل فني وأصيبت بأضرار طفيفة، ولم يتعرض طاقم الطائرة لأي إصابات.

بالفيديو: اضطرار طائرة عسكرية تركية للهبوط بسبب خلل فني

وقد تم تداول فيديو يظهر الطائرة العسكرية التركية وهي تهبط اضطراريا بسبب العطل الفني الذي واجهته.