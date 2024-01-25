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بالفيديو: اضطرار طائرة عسكرية تركية للهبوط بسبب خلل فني

عبد الرحمن عياد

أعلنت وزارة الدفاع التركية بأن طائرة تابعة للقوات الجوية التركية قد اضطرت إلى القيام بهبوط اضطراري أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية.
وقد أفادت الوزارة بأن الطائرة التي كانت من طراز (C 160) تعرضت لخلل فني وأصيبت بأضرار طفيفة، ولم يتعرض طاقم الطائرة لأي إصابات.

بالفيديو: اضطرار طائرة عسكرية تركية للهبوط بسبب خلل فني

بالفيديو: اضطرار طائرة عسكرية تركية للهبوط بسبب خلل فني

وقد تم تداول فيديو يظهر الطائرة العسكرية التركية وهي تهبط اضطراريا بسبب العطل الفني الذي واجهته.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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