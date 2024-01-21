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بالفيديو: احتجاجات عنيفة في المكسيك بعد مقتل شاب على يد الشرطة

عبد الرحمن عياد

تصاعدت التوترات في بلدة ليردو دي تيخادا في ولاية فيراكروز المكسيكية بعد أن أشعل السكان النار في مقر البلدية احتجاجًا على مقتل شاب على يد الشرطة المحلية.
وقد اندلعت المظاهرات العنيفة مساء الجمعة بعد أن أطلقت الشرطة النار على الشاب في الرقبة بعدما رفض أوقف سيارته في نقطة تفتيش وفقًا لشهادة أقاربه.

بالفيديو: احتجاجات عنيفة في المكسيك بعد مقتل شاب على يد الشرطة

من احتجاجات المكسيك

وقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية بأن الشرطة قتلت بالرصاص براندون أريانو، البالغ من العمر 27 عامًا، وهو ابن مدرس محلي، عندما كان يقود خارج منزل جدته.
وقد تم تداول مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر والده وهو يحاول إسعافه في موقع الحادث.

وفي مقطع فيديو قال الأب دلفينو أريانو: (عندما توقف، أطلقوا النار على السيارة وقتلوه فورًا، وأصابوه في الرقبة، ابني مات على الفور).

ولم تكشف السلطات عن سبب توقيف أريانو وتم إلقاء القبض على أربعة من أفراد الأمن التابعين للبلدية بعد وقت قصير من مقتل الشاب، وتم احتجازهم للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل، ومن المتوقع أن يتم تقديمهم للمحاكمة أمام ممثلي الادعاء العام في الولاية.

وفي رد الوزارة على الأحداث كان قاطعًا، حيث نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بيانًا جاء فيه: (لن يفلت أحد من العقاب).

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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