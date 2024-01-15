بالفيديو: إصابة 19 إسرائيلياً في حادث دهس وطعن في ضواحي تل أبيب

أفادت خدمة الطوارئ الطبية نجمة داود الحمراء أن 19 إسرائيلياً أصيبوا في حادث يُعتقد أنه دهس وحادث طعن بسكين في مدينة رعنانا شمالي تل أبيب.

وقد تم الإبلاغ عن الحوادث في تمام الساعة 1:34 ظهراً و 1:44 ظهراً يوم الاثنين، وتم تقديم العلاج لثلاثة من المصابين في موقع الحادث الأول.

من موقع الحادث الأول

ووفقاً للتقارير الإعلامية فإن خمسة من الجرحى يعانون من إصابات خطيرة جداً.

ويتم التحقيق في ظروف الحادث ودوافع الفاعل، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول الحادث حتى الآن.