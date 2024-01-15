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بالفيديو: إصابة 19 إسرائيلياً في حادث دهس وطعن في ضواحي تل أبيب

عبد الرحمن عياد

أفادت خدمة الطوارئ الطبية نجمة داود الحمراء أن 19 إسرائيلياً أصيبوا في حادث يُعتقد أنه دهس وحادث طعن بسكين في مدينة رعنانا شمالي تل أبيب.
وقد تم الإبلاغ عن الحوادث في تمام الساعة 1:34 ظهراً و 1:44 ظهراً يوم الاثنين، وتم تقديم العلاج لثلاثة من المصابين في موقع الحادث الأول.

بالفيديو: إصابة 19 إسرائيلياً في حادث دهس وطعن في ضواحي تل أبيب

من موقع الحادث الأول

ووفقاً للتقارير الإعلامية فإن خمسة من الجرحى يعانون من إصابات خطيرة جداً.
ويتم التحقيق في ظروف الحادث ودوافع الفاعل، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول الحادث حتى الآن.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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