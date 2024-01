بالفيديو: أسد داخل سيارة بنتلي الفاخرة في منتجع تايلاندي يثير استغرابًا ويؤدي إلى اعتقال امرأة

في مشهد غير مألوف على الإطلاق فقد تم رصد شبل أسد مسترخيًا داخل سيارة (بنتلي) فاخرة في منتجع باتايا التايلاندي الصاخب.

وقد انتشر الفيديو الذي يظهر هذا المشهد بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد أكثر من مليونين ونصف مليون مشاهدة خلال اليومين الماضيين مما أثار حالة استغراب عارمة.

من مقطع الفيديو

واستجابةً لهذا الفيديو فقد قامت الشرطة التايلاندية بفتح تحقيق في القضية واعتقلت امرأة تُدعى سوانغجيت كوسوغنيرن.

وقد أعلن مكتب التحقيقات المركزي على صفحته الرسمية في فيسبوك بأن كوسوغنيرن تم اتهامها بانتهاك قانون البيئة والموارد الطبيعية من خلال (حيازة حيوان بري محمي من دون تصريح).

ووفقًا للقانون التايلاندي يمكن أن يتم تغريم السيدة الموقوفة ما يصل إلى 100 ألف بات (2200 جنيه إسترليني) بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة عام.

#WATCH 🔴 The owner of a small #lion was arrested in Thailand due to a video showing the animal being transported through the resort city of #Pattaya in a luxurious Bentley convertible 🦁

In #Thailand, it is legal to own lions, but they must be officially registered. Therefore,… pic.twitter.com/V7SZnOm008

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) January 26, 2024