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بالفيديو: أسد داخل سيارة بنتلي الفاخرة في منتجع تايلاندي يثير استغرابًا ويؤدي إلى اعتقال امرأة

عبد الرحمن عياد

في مشهد غير مألوف على الإطلاق فقد تم رصد شبل أسد مسترخيًا داخل سيارة (بنتلي) فاخرة في منتجع باتايا التايلاندي الصاخب.
وقد انتشر الفيديو الذي يظهر هذا المشهد بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد أكثر من مليونين ونصف مليون مشاهدة خلال اليومين الماضيين مما أثار حالة استغراب عارمة.

بالفيديو: أسد داخل سيارة بنتلي الفاخرة في منتجع تايلاندي يثير استغرابًا ويؤدي إلى اعتقال امرأة

من مقطع الفيديو

واستجابةً لهذا الفيديو فقد قامت الشرطة التايلاندية بفتح تحقيق في القضية واعتقلت امرأة تُدعى سوانغجيت كوسوغنيرن.
وقد أعلن مكتب التحقيقات المركزي على صفحته الرسمية في فيسبوك بأن كوسوغنيرن تم اتهامها بانتهاك قانون البيئة والموارد الطبيعية من خلال (حيازة حيوان بري محمي من دون تصريح).

ووفقًا للقانون التايلاندي يمكن أن يتم تغريم السيدة الموقوفة ما يصل إلى 100 ألف بات (2200 جنيه إسترليني) بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة عام.

 

 

ومن جانبها فقد اعترفت سوانغجيت أمام الشرطة بأنها اشترت الأسد من امرأة أخرى مقابل 250 ألف باهت، ولكنها فشلت في الحصول على وثيقة تسليم رسمية بسبب عدم كفاية المعلومات المتعلقة بجنس الأسد.

وقد أعلنت إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية في تايلاند في وقت لاحق أن الشبل قد تم نقله إلى سريلانكا.

 

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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