بالفيديو، إيد شيران يطلق أغنيته الجديدة “After Glow” بعد عام من الصمت

بواسطة أحمد الفاضل

أطلق المغني الإنجليزي “إيد شيران” أول أغنية له منذ أكثر من عام من تركه لليوتيوب ومفارقته لمواقع التواصل الإجتماعي، وكان المغني الشهير قد أطلق أغنية “After Glow” قبل ساعات من الآن وسرعان ما حققت أكثر من مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، و “After Glow” هي أول أغنية للبريطاني منذ أكثر من عام على تركه لليوتيوب وتوجهه للإهتمام بحياته الشخصية وخصوصاً بعد أن رزقت زوجته “شيري سيبورن” بمولودتهما الأولى مطلع شهر سبتمبر.

بالفيديو، إيد شيران يطلق أغنيته الجديدة "After Glow" بعد عام من الصمت 2 21/12/2020 - 9:17 م

ويذكر ان آخر البومات إيد كان ” No.6 Collaborations Project” والذي احتوى على عدة أغاني أبرزها “Beautifull people” و “cross me”، وتكلل نجاح إيد شيران هذا العام ايضاً بعد تخطي أغنيته “shape of u ” خمس مليارات مشاهدة على موقع يوتيوب.

بالفيديو، إيد شيران يطلق أغنيته الجديدة "After Glow" بعد عام من الصمت 1 21/12/2020 - 9:17 م

يمكنك مشاهدة الأغنية من هنا:

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أحمد الفاضل

أحمد الفاضل عبد الرحيم أحمد، من السودان، خريج جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. أبلغ من العمر ١٨ عاماً، مهتم بالموسيقى والرياضة والعلوم والسفر.

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