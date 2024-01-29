أفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد أشرف على اختبار إطلاق صاروخ كروز من غواصة وذلك في خطوة تزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وقد ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن صاروخين من طراز (بولهواسال-3-31 )أطلقا في السماء فوق بحر الشرق، وأصابا الجزيرة المستهدفة، وقد وجه كيم عملية الإطلاق هذه.

بالصور: كوريا الشمالية تختبر صاروخًا كروز من غواصة

(صاروخ بولهواسال-3-31 ) يعتبر جيلًا جديدًا من صواريخ كروز الاستراتيجية، وقد أعلنت بيونغ يانغ أنه تم اختباره للمرة الأولى يوم الأربعاء الماضي، حيث تم إطلاق عدة صواريخ من هذا الطراز في اتجاه البحر الأصفر.

وقد ذكرت الوكالة بأن الاختبار الذي تم يوم الأحد للغواصة لم يؤثر على أمن الدول المجاورة ولا يتعلق بالوضع الإقليمي، وقد أعرب كيم عن ارتياحه الكبير لعملية الإطلاق.

ومن جانبها فقد أعلن الجيش الكوري الجنوبي بأنه رصد إطلاق صواريخ كروز قرب منطقة سينبو في كوريا الشمالية.

وقد شهدت بيونغ يانغ تسارعًا في اختبارات الأسلحة في العام الجديد، بما في ذلك نظام الأسلحة النووية تحت الماء بالإضافة إلى صاروخ باليستي فائق الصوت يعمل بالوقود الصلب.

ويذكر أن صواريخ كروز ليست محظورة بموجب العقوبات الحالية التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

وتتميز الصواريخ الكروز بالدفع النفاث والتحليق على ارتفاع أقل من الصواريخ البالستية المتقدمة، مما يجعل اكتشافها واعتراضها أصعب.

وتشهد العلاقات بين الكوريتين تدهورًا حادًا في الأشهر الأخيرة حيث تم التخلي عن اتفاقيات رئيسية للحد من التوتر وتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، بالإضافة إلى إجراء تدريبات بالذخيرة الحية على طول الحدود.