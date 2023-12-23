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بالصور “بابا نويل” يسقط من برج شاهق في روسيا ويصبح ضحية لحادث مأساوي

حازم البنا

في حادث مأساوي، سقط رجل يرتدي زي “بابا نويل” من برج شاهق في مدينة تشيليابينسك جنوبي روسيا، حيث ظن جميع المتواجدين في محيط الحادث في بداية الأمر، أنها مزحة قبل أن يفاجئوا بمصرع الرجل.

وأعلنت النيابة العامة في مدينة تشيليابينسك مصرع الرجل الروسي (ديد موروز )، عقب سقوطه من الطابق الـ24 بمبنى سكني في المدينة.

“بابا نويل” يسقط من برج شاهق في روسيا ويصبح ضحية لحادث مأساوي – مصدر الصورة موقع أخبار الآن

ونشر في صفحة مدينة تشيليابينسك على “تيلجرام” فيديو لرجل بزي بابا نويل يتسلق شرفة مبنى شاهق بالحبل، ثم يحاول النزول لكنه تعثر ليسقط بشكل مفاجئ.

لحظة سقوط “بابا نويل” من برج شاهق في روسيا ويصبح ضحية لحادث مأساوي – مصدر الصورة موقع أخبار الآن

فيما قالت وسائل إعلام محلية إنه كان من المقرر أن يهبط الرجل إلى فناء المبنى لحضور حفل للأطفال بمناسبة أعياد الميلاد، لكنه سقط ولفظ أنفاسه مباشرة.

وتسبب الحادث في حالة من الصدمة والذهول بين السكان في المدينة، حيث كان الرجل مشهورًا في المنطقة بتقديمه عروضًا للأطفال في الأعياد، حيث تم فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

“بابا نويل” يسقط من برج شاهق في روسيا – مصدر الصورة موقع أخبار الآن
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عن الكاتب:
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حازم البنا

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
القدرة على تحليل البيانات، وصياغة الأخبار والمحتوى فى العديد من المجالات، بطريقة إحترافية وبسيطة.

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