بالصور “بابا نويل” يسقط من برج شاهق في روسيا ويصبح ضحية لحادث مأساوي

في حادث مأساوي، سقط رجل يرتدي زي “بابا نويل” من برج شاهق في مدينة تشيليابينسك جنوبي روسيا، حيث ظن جميع المتواجدين في محيط الحادث في بداية الأمر، أنها مزحة قبل أن يفاجئوا بمصرع الرجل.

وأعلنت النيابة العامة في مدينة تشيليابينسك مصرع الرجل الروسي (ديد موروز )، عقب سقوطه من الطابق الـ24 بمبنى سكني في المدينة.

ونشر في صفحة مدينة تشيليابينسك على “تيلجرام” فيديو لرجل بزي بابا نويل يتسلق شرفة مبنى شاهق بالحبل، ثم يحاول النزول لكنه تعثر ليسقط بشكل مفاجئ.

فيما قالت وسائل إعلام محلية إنه كان من المقرر أن يهبط الرجل إلى فناء المبنى لحضور حفل للأطفال بمناسبة أعياد الميلاد، لكنه سقط ولفظ أنفاسه مباشرة.

وتسبب الحادث في حالة من الصدمة والذهول بين السكان في المدينة، حيث كان الرجل مشهورًا في المنطقة بتقديمه عروضًا للأطفال في الأعياد، حيث تم فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.