تعرضت سفينة بريطانية لهجوم واندلعت فيها النيران في خليج عدن، وقد نشرت البحرية الهندية صورًا للسفينة.

وقد أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة (أمبري) البريطانية للأمن البحري بتلقيهما تقارير تفيد بتعرض السفينة لإصابة واندلاع حريق على متنها يوم الجمعة في البحر الأحمر بالقرب من عدن في اليمن.

بالصور: اندلاع النيران في سفينة بريطانية بخليج عدن

وقد تلقت الهيئة تقريرًا يفيد بوقوع الحادث على بعد حوالي 60 ميلاً بحريًا جنوب شرق عدن، حيث تعرضت السفينة للإصابة واندلعت فيها النيران في الوقت الحالي، وقد ذكرت الهيئة بأن السفينة تحتاج إلى مساعدة، وتم إبلاغ السلطات التي تستجيب للنداء.

بالإضافة إلى ذلك فقد قدمت البحرية الهندية استجابة لنداء استغاثة من السفينة (إم في مارلين لواندا) في ليلة الجمعة، وأكدت أن السفينة تحمل طاقمًا مكونًا من 22 بحارًا هنديًا وواحدًا من بنغلاديش.

وتواصل جماعة الحوثي اليمنية تنفيذ سلسلة من الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر، وتعتبر هذه الهجمات احتجاجًا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقد أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يوم الجمعة بأن القوات البحرية قد نفذت عملية استهدفت ناقلة النفط البريطانية (مارلين لواندا) في خليج عدن مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وقد تسببت هجمات الحوثيين في اضطرابات كبيرة في حركة الشحن الدولية، حيث أضطرت بعض الشركات إلى تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر واتخاذ طرق بديلة أطول وأكثر تكلفة حول القارة الأفريقية.

تستمر الطائرات الحربية والسفن والغواصات الأمريكية والبريطانية في شن عشرات الغارات على معاقل الحوثيين في أنحاء اليمن.