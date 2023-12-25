بالصور: العاصمة الصينية بكين تسجل رقمًا قياسيًا تحت الصفر في درجات الحرارة

شهدت العاصمة الصينية بكين رقمًا قياسيًا جديدًا خلال شهر ديسمبر من هذا العام.

حيث سجّلت درجات حرارة تحت الصفر لأطول فترة من الساعات منذ عام 1951.

وقد تعرضت البلاد لموجة باردة قوية تلتها عواصف ثلجية مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية منخفضة.

عواصف ثلجية في الصين

وقد تأثرت المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد بالبرد القارس خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق الشمالية الشرقية إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر وأقل من ذلك.

وقد تسبب تدفق هواء شديد البرودة من القطب الشمالي في هذا الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وقد سجّل مرصد الأحوال الجوية في بكين أكثر من 300 ساعة من الحرارة المنخفضة لدرجة التجمد منذ 11 ديسمبر وحتى يوم الأحد، وهذا هو أطول فترة تسجلها البلاد خلال هذا الشهر منذ عام 1951 وفقًا لصحيفة بكين ديلي.

ووفقًا للصحيفة فقد شهدت العاصمة أيضًا تسعة أيام متتالية من درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر خلال تلك الفترة.

وتعاني العديد من المدن في إقليم خنان في وسط الصين جنوب غرب بكين من نقص في إمدادات التدفئة نتيجة لتأثرها بالبرد القارس والعواصف الثلجية، مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية منخفضة.

وفي تقارير رسمية صادرة يوم الأحد فقد أشارت وسائل الإعلام إلى أن العاصفة الشتوية القارسة في الصين تسببت في ضغط هائل على إمدادات الكهرباء المخصصة لأنظمة التدفئة في مدينة جياوتسو بإقليم خنان.

وقد تعطلت بعض المعدات في أحد أكبر محطات التدفئة مما أدى إلى انقطاع التدفئة في بعض المناطق.

وقد أشارت التقارير أيضًا إلى أن شركة التدفئة المعنية تعمل بجهد كبير على إصلاح الأعطال، ومن المتوقع استئناف التدفئة في 26 ديسمبر دون تحديد عدد الأجهزة التي تعطلت.

وقد قررت السلطات المحلية في جياوتسو وقف توفير التدفئة لمعظم الشركات والمؤسسات باستثناء المنشآت الضرورية مثل المستشفيات ودور المسنين، حيث أعطيت الأولوية للمنازل السكنية.

ومع ذلك يتوقع أن تتأثر بعض المجمعات السكنية خلال فترة الصيانة والإصلاح.

وفي مدينتي بويانغ وبينغد ينغشان بإقليم خنان فقد قررت السلطات المحلية تعليق إمدادات الحكومة المحلية للوزارات والإدارات الحكومية، مع إعطاء الأولوية لاستخدامات السكان نظرًا لبرودة الطقس.

ومن المتوقع أن تتحسن درجات الحرارة نسبيًا مع وصول كتل هوائية أدفأ من شمال البلاد إلى الجنوب اعتبارًا من اليوم.

وقد ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية أن درجات الحرارة قد تحسنت إلى حد ما في مناطق مختلفة في وسط وشرق البلاد، حيث ارتفعت بأكثر من 10 درجات مئوية في بعض المناطق اعتبارًا من الساعة الثانية بعد الظهر يوم الأحد.