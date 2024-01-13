في تطور جديد فقد أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية يوم السبت أنها قامت بشن هجوم على محطة رادار تابعة للحوثيين في اليمن.

بالصور: الأقمار الاصطناعية تكشف حجم الدمار على الحوثيين في اليمن

ووفقًا للبيان الصادر عن القيادة المركزية فقد تم توجيه ضربة من قبل الولايات المتحدة إلى منشأة رادار تابعة للحوثيين باستخدام صواريخ توماهوك التي أطلقت من السفينة الحربية (يو إس إس كارني) وقد هدد الرئيس الأميركي جو بايدن بتوجيه المزيد من الضربات إذا استمرت هجمات الحوثيين.

وتأتي هذه الضربة بعد سلسلة من الغارات التي شنتها القوات الأميركية على أهداف حوثية متنوعة في اليمن في وقت سابق.

وفي الوقت نفسه فقد نشرت شركة (ماكسار تيكنولوجيز) صورًا التقطتها الأقمار الاصطناعية تكشف حجم الدمار الناجم عن الغارات على المنشآت العسكرية الحوثية، وتظهر الصور المواقع قبل وبعد الغارات، وتكشف عن دمار كامل للمنشآت.

صور جوية تكشف حجم الدمار على الحوثيين في اليمن

صور جوية تكشف حجم الدمار على الحوثيين في اليمن

صور جوية تكشف حجم الدمار على الحوثيين في اليمن

صور جوية تكشف حجم الدمار على الحوثيين في اليمن

وفي بيان صادر عن القوات الجوية الأميركية يوم الجمعة فقد أكدت أنها نفذت ضربات على 60 هدفًا في 16 موقعًا تابعًا للحوثيين، مستهدفة مراكز القيادة والسيطرة والمخازن وأنظمة الإطلاق ومرافق التصنيع وأنظمة الرادار الجوي.

وقد أشارت إلى أن أكثر من 100 صاروخ موجه بدقة تم إطلاقها في هذه الضربات ضد الحوثيين، باستخدام الطائرات والصواريخ التوماهوك التي أطلقت من السفن والغواصات، وأكدت القيادة المركزية الأميركية أنه تم استهداف مواقع تحتوي على أسلحة وذخائر ومنصات إطلاق صواريخ.

وقد تم تنفيذ هذه الضربات باستخدام الطائرات والسفن والغواصات، واستهدفت أهدافًا حوثية في عدة مدن يمنية، بما في ذلك ذمار وصنعاء وصعدة وتعز والحديدة.