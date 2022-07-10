بالخطوات… طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية

طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية من الأمور التي يرغب في معرفتها كل من يعاني من ضائقة مالية مع العلم أن المؤسسة واحدة من أهم مؤسسات العمل الخيري وتقدم الكثير من الدعم المالي والاجتماعي ليس فقط للشعب الإماراتي بل ولغيره أيضًا، وتقدم المؤسسة خدماتها طوال العام لجميع المواطنين بدون توقف أي أن الدعم المالي ليس مقتصرًا على وقت معين من العام، وأنشئت هذه المؤسسة في عام 1992، واليوم من خلال مقالنا سنتناول الخطوات الصحيحة لطلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية.

طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية بسهولة

حققت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الخيرية في تقديم كم كبير من الأعمال الإنسانية ودعم كل المحتاجين بالإضافة إلى دعم مؤسسات الدولة المختلفة وتطويرها مثل المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصحية، وتسعى المؤسسة إلى تحسين الوضع الاقتصادي لأي إنسان، وإليكم خطوات طلب المساعدة المالية الفورية من مؤسسة زايد الخيرية:

في البداية يجب عليك زيارة مؤسسة زايد الخيرية.

التسجيل على الموقع من خلال النقر على إنشاء حساب جديد مع إدخال كل البيانات المطلوبة.

من الخدمات الإلكترونية اختر الخدمة التي تحتاج إليها سواء كانت خدمة صحية أو خدمة تعليمية أو أنك بحاجة إلى دعم مالي.

لا تنسى إدخال أرقام التواصل الخاصة بك وستتواصل معك المؤسسة بعد دراسة الطلب.

طرق التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية

تعتبر مؤسسة زايد الخيرية واحدة من أهم المؤسسات الخيرية والتي نالت على شهرة واسعة في وطننا العربي نظرًا لما تقدمه من كم كبير من الخدمات والمساعدات المختلفة للمواطنين، وإليكم طرق التواصل مع هذه المؤسسة: