بالخطأ.. مقاتلة إسرائيلية تطلق صاروخ على معسكر لجيش الاحتلال بغزة.. ما الخبر؟

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إحدى مقاتلاتها الحربية أطلقا صاروخا بالخطأ بالقرب من معسكر لجيش الاحتلال بسبب خلل فني حدث في نظام التحكم للمقاتلة، لكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن وقوع إصابات.

ووفقا لأخبار تم تداولها في الاعلام العبري، فإن الطائرة المقاتلة أطلقت الصاروخ عن طريق الخطأ لحد ث خلل تقني، فسقط الصاروخ على بعد مئات الأمتار من موقع لجيش الاحتلال شمال غزة، وكان جنود الجيش الإسرائيلي موجودون في هذه اللحظة.

وقال مصدر عسكري أنه نتيجة للخلل التقني، انحرف الصاروخ عن مساره وسقط بالقرب من المنطقة العسكرية، وانفجر على بعد مئات الأمتار من الجمود، لكن لم يسفر عن حدوث إصابات.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن هذا الخطأ كان من الممكن أن يتسبب في حدوث عواقب خطيرة.