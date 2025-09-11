بالتفصيل : إسرائيل تنشئ 9 قواعد ونقاط عسكرية على الاراضى السورية

أنشأ الجيش الإسرائيلي 9 قواعد ونقاط عسكرية في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، تُستخدم كمراكز انطلاق لعمليات التوغل ومداهمة منازل المدنيين.

وأوضح المصدر أن القوات الإسرائيلية تسيطر أيضاً على خمس نقاط استراتيجية في قمة جبل الشيخ، ما يمنحها أفضلية ميدانية في مراقبة المنطقة.

وجاءت هذه التحركات بعد سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي حيث توغلت القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وأقامت مواقع عسكرية جديدة.

ورصدت كاميرات الإعلام من أقرب نقطة قاعدة الحميدية في ريف القنيطرة الجنوبي، والتي أنشأها الجيش الإسرائيلي عقب الأحداث الأخيرة، مشيرة إلى أن القاعدة تمارس أساليب “ترهيب المدنيين”، إذ سبق أن جرفت ودمرت أكثر من 15 منزلًا بذريعة “تأمين الحماية وضمان وضوح الرؤية”.

وتُعد قاعدة الحميدية واحدة من تسع قواعد إسرائيلية أقيمت في المنطقة، إلى جانب قواعد أخرى أبرزها : تلول الحمر التي تكشف معظم مناطق القنيطرة وصولًا إلى حدود درعا، إضافة إلى جباتا الخشب، القرص النمل، القحطانية، كودنا، عبدين، ومعربة.

وتعتبر هذه القواعد جميعها مراكز أساسية لعمليات التوغل الإسرائيلية في الجنوب السوري.

أما في محيط جبل الشيخ، فقد سيطرت القوات الإسرائيلية على خمس نقاط رئيسية، من بينها مواقع كانت مخصصة سابقًا لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، إضافة إلى نقطة رصد لجيش التحرير الفلسطيني، وأخرى تابعة لقوات النظام السوري قبل انهياره.

ويقع في المنطقة خط “ألفا” الفاصل بين الأراضي التي كانت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، ومحافظة القنيطرة.