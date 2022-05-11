تصدرت أسعار الحج السياحي 2022 محركات البحث في جوجل، و جاء ذلك نظراً لكثرة البحث عنها، بالإضافة إلى قيام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بإعتماد الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1443هــ/2022م، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال أسعار الحج السياحي لعام 2022، وضوابط الحج السياحي بالتفصيل.

أسعار الحج السياحي 2022

قامت ضوابط الحج السياحي بتحديد مستويات الحج السياحي و أسعاره بدون أسعار تذاكر الطيران، بالإضافة إلى عدد التأشيرات المتاحة لكل مستوى، وجاء ذلك كالآتي:

جاءت مستوي الخمس نجوم صف أول مباشرة أمام الحرم بداية من 177500 جنيه، والصف الثاني 157500 جنيه، كما حددت التأشيرات متاحة لهذا المستوي بعدد 2760 تأشيرة فقط.

و على الصعيد الآخر؛ مستوى الحج الاقتصادي أسعاره تبدأ من 82500 جنيه وحتى 92500 جنيه، مع إتاحة 6440 تأشيرة لهذا المستوى،

و الجدير بالذكر أن هذه الأسعار قد تخضع للتغيير في حال صدور أي تغييرات سعودية، و من المقرر أن تكون قيمة مبلغ جدية الحجز كالآتي: 30000)جنيه للمستوي خمسة نجوم، و 20000 جنيه للمستوي الاقتصادي.

ما هي ضوابط الحج السياحي لعام 2022؟

وفيما يخص ضوابط الحج السياحي لعام 2022 فقد تضمنت الضوابط المنظمة للحج، ضرورة التزام الشركات السياحية بالتأكد من أن المواطن المتقدم للحج السياحي لم يسبق له التقدم لأي جهة من الجهات الأخرى المنظمة للحج هذا العام.

بالإضافة إلى الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة من وزارة الصحة والاسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية، ولالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين والحجاج والمجتمع.

و في نفس الصدد، قامت الضوابط بتحديد التوقيتات المنظمة للحج السياحي لعام ٢٠٢٢، حيث تقرر إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة يوم 25 مايو ٢٠٢٢ م، كما قررت بـ أن يتم تسجيل التضامنات بين الشركات لجميع المستويات معاً، و ذلك اعتباراً من 26 مايو لعام ٢٠٢٢ م ولمدة أسبوع.

علماً بأن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اعتمد الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1443هــ/2022م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة، تقرر فتح باب تسجيل أسماء الراغبين في أداء الحج السياحي من خلال الشركات السياحية، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مايو وحتى الجمعة الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٢م.