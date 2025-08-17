بالاسماء : شخصيات إسرائيلية بارزة تنضم لمظاهرات وقف الحرب على غزة

شهدت إسرائيل اليوم الأحد موجة جديدة من الاحتجاجات اتسعت رقعتها بانضمام شخصيات سياسية بارزة.

من بين هذه الشخصيات وزير الدفاع السابق يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لابيد حيث إنضموا إلى المظاهرات التي نظمتها عائلات الرهائن في وسط تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وخلال كلمته أمام الحشود في “ساحة الرهائن” رد لابيد على انتقادات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي اتهم المتظاهرين بدعم حماس مؤكداً أن وحدة الإسرائيليين وتضامنهم هو ما يضعف الحركة بينما معارضة الحكومة لعائلات الأسرى والمتظاهرين يمنح حماس قوة إضافية.

أما غالانت فاختار الظهور إلى جانب عائلات الرهائن وممثليهم، معبراً عن تأييده لمطلبهم الرئيسي الداعي إلى إنهاء القتال مقابل الإفراج عن الأسرى.

وشهدت البلاد احتجاجات واسعة شارك فيها آلاف الإسرائيليين ضمن إضراب عام شمل قطاعات متعددة تخلله إغلاق طرق رئيسية أبرزها الطريق السريع الرابط بين القدس وتل أبيب.

ورفع المحتجون الأعلام الإسرائيلية وصور الرهائن فيما دوت أصوات الصفارات والأبواق في مسيرات حاشدة اجتاحت عدة مدن في تصعيد جديد للضغط على حكومة نتنياهو.