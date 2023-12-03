يبدو بالفعل أن غزة ستكون مقبرة لجنود دولة الإحتلال الإسرائيلي كما قالت فصائل المقاومة في قطاع غزة، ووفق المشاهد التي تقوم كتائب القسام ببثها، فإنها تظهر مقتل أعداد كبيرة من جنود وقادة جيش الإحتلال الإسرائيلي في غزة، ولا يقوم الجيش الصهيوني بالإعلان عن العدد الحقيقي لقتلاه في غزة خوفاً من الرأي العام الإسرائيلي، ولكن فيديوهات المقاومة والجنازات اليومية في إسرائيل تفضح كذب نتنياهو بشأن الأعداد الحقيقية لقتلاه.

بالأسماء والرتبة| مقتل 10 قادة كبار من جيش الإحتلال الإسرائيل في حرب غزة وما خفي أعظم "فيديو"

قادة من جيش الإحتلال قتلوا في غزة

وكان آخر ما قام جيش الإحتلال بالإعلان عن مقتله، هو العقيد آساف حمامي قائد لواء الجنوب في فرقة غزة التي دمرتها المقاومة يوم 7 أكتوبر، وقالت إسرائيل أن آساف تم مقتله يوم 7 أكتوبر، وتقوم فصائل المقاومة الفلسطينية باحتجاز جثمانه في قطاع غزة.

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كما قتل أيضاً العقيد يوناتان شتاينبرغ، وهو قائد لواء ناحال، وتم مقتله في تبادل لإطلاق النار بالقرب من كرم أبو سالم، هذا بالإضافة إلى ليئون بار وهو ضابط كبير في فرقة الضفة الغربية بجيش الإحتلال الإسرائيلي، كما قتل الضابط روعي يوسف وهو قائد الوحدة متعددة الأبعاد، كما قتل المقدم ساهار تسيون مخلوف، وهو قائد كتيبة اتصال في فرقة غزة.

تعرف على أبرز قتلى الجيش الإسرائيلي من كبار الضباط في #حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/3m84tVy7VH — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 3, 2023

كما قتل الضابط يوناتان تسور، وهو قائد كتيبة في لواء جولاني، وقتل في غزة أيضاً الضابط إيلي جينسبيرج، وهو ضابط في وحدة الكوماندوز البحرية، وتم مقتل المقدم عليم عبدالله وهو قائد اللواء 300، وتم مقتله في مواجهات على الحدود اللبنانية، كما تم مقتل اللواء ميدان يسرائيل، وهو قائد إمداد القيادة في القيادة الجنوبية، كما قتل المقدم سلمان حبقة قائد الكتيبة 53، وتم مقتله في معارك بشمال غزة.