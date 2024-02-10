قامت المقاومة الفلسطينية بتكبيد جيش الإحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة منذ بداية الحرب وحتى الآن، وعبر قناتها الرسمية بتيلجرام نشرت كتائب القسام إحصائية بخسائر العدو الإسرائيلي في غزة، وهذه الخسائر تتعلق بالآليات العسكرية من دبابات وجرافات وحاملات جند وحفارات، ولكنها لم تنشر أعداد القتلى الإسرائيليين، ولكن وعي كل حال فإن أعداد القتلى والجرحى تفوق بكثير الأعداد التي ينشرها الإحتلال.

بالأرقام| لأول مرة المقاومة الفلسطينية تنشر إحصائية بالخسائر التي كبدتها للإحتلال الإسرائيلي في غزة منذ بداية الحرب

خسائر جش الإحتلال الإسرائيلي في غزة

وحول خسائر العدو الإسرائيلي من الآليات العسكرية، قالت كتائب القسام أنها دمرت أكثر من 1108 آلية عسكرية، منهم 962 دبابة، و55 ناقلة جند، و74 جرافة و3 حفارت، و14 مركبة عسكرية، ووفق محللين عسكريين فإن الآليات التي دمرتها المقاومة تبلغ تقريباً ثلث الآليات التي شارك بها الإحتلال في حرب غزة.

لأول مرة.. "القـ.ـسام تنشر إحصائية للخسائر التي كبدتها للاحتلال منذ بدء الحرب على غزة"#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/PdcQT80NgK — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 8, 2024

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أعداد قتلى وجرحى العدو وفق تحليلات عسكرية

ولا شك أن عدد القتلى والجرحى من جنود الإحتلال الإسرائيلي كبير جداً نتيجة الحرب الطاحنة التي تخوضها المقاومة مع الإحتلال، وهي أضعاف أضعاف ما يعلنه الإحتلال، حيث أشار المحلل العسكري فايز الدويري في تحليل سابق لخسائر العدو البشرية بناءً على الآليات العسكرية المدمرة، أن الدبابة عادة ما يكون فيها 4 جنود وضباط، وهذا يعني أن قتلى وجرحى الدبابات فقط يقرب من 3848 جندي وضابط، وبالنسبة لناقلات الجند، فإنه يكون بها ما بين 12 إلى 14 جندي وضابط، ولو ضربنا هذا العدد في ناقلات الجند المدمرة وعددها 55 ناقلة جند يكون الناتج 660 جندي وضابط، هذا بخلاف العمليات التي تقوم بها المقاومة في الإجهاز على قوات عسكرية إسرائيلية.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك إصابات كثيرة بين جنود الإحتلال نتيجة نيران صديقة، بلغت هذه الأعداد نحو 54 جندي وضابط، هذا بخلاف 391 جندي وضابط أصيبوا في عمليات دهس في أماكن مختلفة من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الحرب على غزة.