باكستان تستدعي سفيرها في طهران وتمنع عودة سفير إيران لبلاده

أعلنت باكستان يوم الأربعاء أنها قررت استدعاء سفيرها لدى طهران في أعقاب هجوم نفذته إيران داخل أراضيها.

وقد جاء هذا القرار بعد أن استهدفت صواريخ إيرانية قاعدتين لجماعة جيش العدل المسلحة داخل باكستان.

ويذكر أن هذه الجماعة قد نفذت هجمات على قوات الأمن الإيرانية في المنطقة الحدودية بين البلدين.

من أثار القصف الإيراني في باكستان

وفي بيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية فقد أعلنت أن البلاد لن تسمح بعودة السفير الإيراني إلى باكستان في الوقت الحالي، ووصفت الهجوم بأنه (انتهاك سافر وغير مبرر لسيادة باكستان وغير مقبول).

وقد أكدت الحكومة الباكستانية بأنها تحتفظ بحقها في الرد على هذا العمل غير القانوني.

وقد أفادت السلطات الباكستانية بأن الحادث أسفر عن مقتل طفلين.

ومن جهته فقد أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الأربعاء في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بأن الهجوم استهدف (مجموعة إرهابية إيرانية) في باكستان المجاورة.

وقد أوضح عبد اللهيان أن الهدف من الهجوم لم يكن المواطنين الباكستانيين، ولكنه استهدف مجموعة جيش العدل التي وصفها بأنها مجموعة إرهابية إيرانية.