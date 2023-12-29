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باكستان تحظر أي مظاهر لاحتفالات رأس السنة هذا العام

صفاء المشهور

حظرت إسلام آباد، أي مظاهر أحتفالات لرأس السنة الميلادية هذا العام، بشكل تام، نصرة لأهالي غزة المنكوبين المضطهدين.

باكستان تحظر أي مظاهر أحتفالات راس السنة

جمهورية باكستان تدعم فلسطين

باكستان تحظر الاحتفالات

تضامنا مع الفلسطينيين، دعت باكستان مواطنيها، بعدم إبداء أي مظاهر للاحتفالات، هذا العام برأس السنة الميلادية، حيث صرح رئيس الوزراء الباكستاني، أن الدولة تشعر بالأسى والحزن العميق، لما يشهده قطاع غزة، من حرب إبادة.

مظاهرات حاشدة بالعاصمة الباكستانية

وكانت العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، قد شهدت حراك شعبي كبير، وتظاهرات تندد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ودعت إلى ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، والقصف العشوائي على المدنيين في القطاع، وقد أكد رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، عارف الرحمان، أن بلاده لن تدخر جهدا لنصرة القضية الفلسطينية.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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