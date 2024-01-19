ايهود باراك “حماس لم تهزم”، مطالب بإجراء انتخابات مبكرة، ورئيس الأركان السابق يُحمِّل “نتنياهو” مسؤولية 7 اكتوبر

مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ 105، واصل جيش الاحتلال قصف المناطق السكنية وارتكاب المجازر بحق المدنيين في خان يونس وجباليا وقرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، فيما تعرَّض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لانتقادات كبيرة في تل أبيب والولايات المتحدة الأمريكية وسط مطالب برحيل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة قبل فوات الأوان.

السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إيهود باراك، ونتنياهو ولبيد وايزنكوت - المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

ساندرز ينتقد عدم تحرك الكونغرس لوقف العدوان على غزة

انتقد عضو مجلس الشيوخ الأميركي “بيرني ساندرز” ما وصفه بـ “تواطؤ” الولايات المتحدة الأمريكية في الكابوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأضاف ساندرز أنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناة الفلسطينيين والتعامل مع الكارثة الإنسانية.

وأكَّدت عضوة مجلس الشيوخ الأميركي “إليزابيث وارن”، أنَّ رفض رئيس الوزراء الصهيوني “بنيامين نتنياهو” إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب هو أمر “خطير، ويتناقض مع السياسة الأميركية” مشيرة إلى أنَّ حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان السلام وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين، حسب اعتقادها.

رئيس الأركان السابق: نتنياهو يتحمل المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر

من جانبه اعترف رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الوزراء الحربي “غادي آيزنكوت” أنَّه لا يمكن إعادة الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة “أحياء” دون اتفاق، مؤكِّداً أن من يقول “غير ذلك فهو كاذب” وشدَّد آيزنكوت أنَّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتحمل بشكلٍ واضح وجلي المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأنَّ على إسرائيل أن تسأل نفسها كيف تستمر مع “قيادة فشلت تماماً” وفق تعبيره.

إيهود بارك يحذِّر من الغرق في مستنقع غزة

وحذَّر رئيس الوزراء الصهيوني السابق “إيهود باراك” من أنَّ غياب هدف واقعي سوف يغرق الاحتلال في “مستنقع غزة”، مشيراً إلى أنَّ حركة المقاومة الإسلامية حماس لم تهزم، واحتمال استعادة “الرهائن” يتراجع، وأكد “إيهود باراك” حاجة إسرائيل إلى قيادة جديدة، ووجوب إجراء انتخابات مبكرة قبل فوات الأوان.

نتنياهو لا يهتم بإسرائيل ويجب استبداله بسرعة

فيما أكَّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أنَّ نتنياهو “لا يهتم بإسرائيل، بل بمصالحه السياسية” وطالب بضرورة “استبداله بسرعة”، ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر في الطاقم الوزاري الأمني المصغر قوله “لا مستقبل للحرب، ونتنياهو يماطل لكسب الوقت والهروب من المسؤولية”.

الأمم المتحدة: الاحتلال الصهيوني “انتهك” القانون الدولي في غزة

بدورها أعلنت “فرانشيسكا ألبانيز”، المحامية الإيطالية والمقررة الخاصة المَعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنَّ الاحتلال الصهيوني “انتهك” القانون الدولي عبر القصف “العنيف” الذي أدى إلى تسوية أحياء غزة بالأرض إضافة إلى قتل آلاف الفلسطينيين، مضيفة أنَّ الاحتلال الصهيوني “قام بعدد من الأشياء غير القانونية إلى حد كبير”.

وشدَّدت “ألبانيز” على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي “لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال والمدنيين وأسرى الحرب والمرضى والجرحى”، كما انتقدت إغلاق “المستشفيات الرئيسية، أو قصفها أو الاستيلاء عليها من قبل الجيش” مشيرة إلى أنَّ “الناس يموتون الآن ليس فقط بسبب القنابل ولكن بسبب عدم وجود بنية تحتية صحية كافية لعلاج جراحهم”.

انضمام المكسيك وتشيلي إلى دعوات التحقيق في جرائم الاحتلال

يأتي ذلك فيما انضمت المكسيك وتشيلي إلى الدعوات التي طالبت “المحكمة الجنائية الدولية” بإجراء تحقيق بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة. وأعلنت وزارة الخارجية المكسيكية أنَّ “الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية”، مشيرة إلى أنَّ تقارير الأمم المتحدة التي تتضمن تفاصيل عن حوادث كثيرة قد تعد جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت كلًّ من جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي قد دعت المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب تحرَّك جنوب أفريقيا أمام “محكمة العدل الدولية”.

نقل جندي مصاب بجروح خطيرة إلى مستشفى سوروكا ببئر السبع#خبرني pic.twitter.com/oo7xif0QWW — خبرني Khaberni (@khaberni) January 19, 2024