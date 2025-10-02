أخبار عالمية

انهيار أعمدة خشبية بكنيسة في إثيوبيا ومصرع 36 على الأقل

أحمد مراد

أدى انهيار عدة أعمدة خشبية مؤقتة بإحدى كنائس ببلدة أررتي في إقليم أمهرة شمال إثيوبيا إلى مصرع 36 شخصا على الأقل فيما أصيب عشرات آخرون، وذلك أثناء الاحتفال الديني الذي تم تدشينه احتفالا بعيد السيدة العذراء.

حادث كنيسة في إثيوبيا. الصورة مقدمة من AMECO

وتقع أررتي على بعد 70 كيلومترا شرق العاصمة أديس أبابا، وكان مئات الحجاج قد تجمعوا بكنيسة منجار شنقورا أررتي مريم من أجل المشاركة في المراسم السنوية.

وانهارت الأساقيل المؤقتة على نحو مفاجئ أثناء تواجد هذا الجمع الغفير داخل محيط الكنيسة.

بعض الأشخاص ما زالوا عالقين تحت الأنقاض

ونقلا عن وسائل إعلام محلية بإثيوبيا، قال مسؤول محلي أن هناك بعض الأشخاص ما زالوا عالقين تحت الأنقاض دون بيان أي تفاصيل حول عمليات الإنقاذ.

وأفاد المسؤول المحلي أن هناك عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفيات في العاصمة أديس أبابا من أجل تلقي العلاج اللازم.

فوضى عارمة

وأظهر التلفزيون الرسمي بإثيوبيا مشاهد لأعمدة خشبية متشابكة أثناء تجمع الأهالي حول موقع الإنهيار في فوضى عارمة جعلت تشال تلاهون المسؤول الإداري للمنطقة يصف الحادث بأنه “خسارة مأساوية للمجتمع”.

ومن جانبه فقد أوضح مسؤول الشرطة في المنطقة، أحمد غبايهو لوسائل إعلام محلية، أن عدد القتلى بلغ 36 شخصا وقد يرتفع، وفي الوقت ذاته أشارت تقارير صحفية إلى أن عدد المصابين قد يصل إلى 200 مصاب.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


