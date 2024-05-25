بالفيديو: انهيار أرضي يدفن قرية نائية بسكانها في بابوا غينيا الجديدة

ذكرت وسائل إعلام محلية في بابوا غينيا الجديدة يوم السبت، أن أكثر من 300 شخص و1100 منزل دفنوا جراء انهيار أرضي هائل دمر قرية كاوكالام النائية في إقليم إنجا، شمال غربي البلاد.

وقد وقع الانهيار في حوالي الساعة الثالثة من صباح أمس الجمعة، مما أثار مخاوف من أن يكون المئات قد لقوا حتفهم، وتقع القرية على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت مورسبي.

وقد نقلت صحيفة “بوست كوريير” عن عضو البرلمان إيموس أكيم أن الانهيار الأرضي دفن أكثر من 300 شخص و1182 منزلاً، ولم يتسن لأكيم الرد على طلب رويترز للتعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أكثر من 300 شخص دفنوا جراء انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديد

المئات لقوا حتفهم.. مشاهد تظهر آثار الانهيار الأرضي الكبير الذي تسبب في تدمير عشرات المنازل في بابوا غينيا الجديدة #العربية pic.twitter.com/7gSXIp0ID7 — العربية (@AlArabiya) May 25, 2024



وقد ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية يوم السبت، بأن فرق الطوارئ انتشلت حتى الآن 4 جثث من المنطقة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وقد أشارت الإذاعة إلى أن الانهيار الأرضي أدى إلى قطع الطريق السريع، مما جعل الطائرات الهليكوبتر الوسيلة الوحيدة للوصول إلى المنطقة المنكوبة.