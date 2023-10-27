الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انفصال غزة عن العالم الخارجي بعد بدء عملية الهجوم البري

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن انقطاع الاتصال في غزة بشكل كامل، فلم يستطع التواصل مع طاقم العمل، وهذا يعني التأثير الكبير على خط الاتصال 101 الذي يتصل به المواطنون من أجل طلب سيارات الإسعاف، وبالتالي فإن طواقم العمل هناك تواجه صعوبات من أجل الوصول السريع من أجل نقلهم للمستشفيات.

دور الهلال الأحمر الفلسطيني في انقاذ المدنيين قبل انقطاع الاتصال

هل كان هناك اتصال بالنجدة قبل انقطاع الاتصال

انقطع الاتصال في غزة فجأة ودون أي سابق إنذار، فصرح الهلال الأحمر الفلسطيني عن عدم القدرة على التواصل مع أي شخص من طاقم العمل، حيث إنهم كانوا يواجهون الصعوبات للاتصال من قبل، ولكن على الأقل كان هناك تقارير للاستجابة للحالات التي يتعاملون معها، وأعربت عن خوفها الشديد عن طاقمها الطبي، وطالب الهلال الأحمر بتدخل المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية المدنيين الأبرياء والطواقم الطبية.