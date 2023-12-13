انقسام بين واشنطن وتل أبيب بشأن حرب غزة.. ونتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن

أقر “بنيامين نتنياهو” رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي على وجود خلاف مع الإدارة الأمريكية تحت رئاسة “جو بايدن” بشأن الحرب على غزة وسط انتقادات كبيرة، ولم يحاول الرئيس الأمريكي إخفائها عن الحكومة الإسرائيلية، وذلك على الرغم من الدعم الكبير والإمدادات والمساعدات التي تقدمها الحكومة الأمريكية لإسرائيل خلال هذه الفترة بالتزامن مع توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة واستهداف العديد من المدنيين في حربها على حركة حماس كما تزعم.

نتنياهو وبايدن - مصدر الصورة: اليوم السابع

نتنياهو يأمل في اتفاق مع بايدين بشأن مستقبل غزة

وأضاف “نتنياهو” من خلال منشور على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، أنه يُقدر الدعم الأمريكي من أجل تدمير فصائل المقاومة الفلسطينيةن والعمل على إعادة المحتجزين، وأنه يأمل أن يتوصل مع حكومة الرئيس بايدن خلال الفترة القادمة بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.

لا تكرار لإتفاقية أوسلو

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لن يسمح لإسرائيل بأن تكرر الخطأ من جديد بشأن اتفاقية أوسلو، والتي اعترفت خلالها بسبطة حكم ذاتي فلسطيني انتقالي، مؤكداً أن غزة لن تكون للفصائل بعد ذلك قائلاً: “غزة لن تكون للفصائل”، حيث اعتبر بعض المحللون الإسرائيليون تلك التصريحات من رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي بدأت منذ بداية الحرب على غزة، انها جزء من الحملة الانتخابية لخدمة مصالحة الخاصة.

إسرائيل تفقد الدعم الدولي

انتقد الرئيس الأمريكي “بايد” الحكومة الإسرائيلية التي وصفها بالمتشددة، والتي لا تريد حل الدولتين، حيث أشار في الكلمة التي قالها يوم الاثين الماضي إلى وجود خلافات بينه وبين رئيس الوزراء الإسرئيلي “بنيامين نتنياهو”، قائلاً: “إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولى بسبب الحرب على غزة التى أودت بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين”.

رئيس الورزاء الإسرائيلي يدعو لإجراء تغير على الحكومة

من جانبه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إجراء تغير على حكومته اليمينية المتطرفة، وسط حالة من عدم الرضا من جميع أهل المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، حيث يريدون التدخل من أجل عمل هدنة إنسانية بين الطرفين، وتبادل الأسرى والمحتجزين من أجل عودة أبنائهم وأقاربهم.

قصف عنيف على لبنان

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن العديد من الغارات على لبنان خلال الساعات القليلة الأخيرة اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023، حيث اشتد الصراع الآن مع قوات حزب الله، جاء شن الغارات بعد إطلاق حزب الله العديد من الصواريخ، التي استهدف من خلالها مناطق تابعة لإسرائيل.

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نقل الضابط الإسرائيلي للمستشفى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل أن ضابطا أصيب بجروح متوسطة، وذلك جراء إطلاق نار في مخيم جنين للاجئين، حيث أكدت الصحيفة العبرية “هآرتس”، أنه تم نقل الضابط الإسرائيلي إلى المستشفى لتلقي العلاج.