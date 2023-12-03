أخبار عالمية

انفجار يودي بحياة 3 أشخاص في جامعة بجنوب الفلبين

عبد الرحمن عياد

أفادت وسائل الإعلام الفلبينية يوم الأحد بوقوع انفجار في صالة للألعاب الرياضية بجامعة في مدينة مراوي بجنوب البلاد وقد أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وقد وقع الانفجار خلال قداس يقام في صالة الألعاب الرياضية وفقًا لتقرير إذاعة DZBB ووكالة رويترز.

وقد أوضحت الشرطة الفلبينية أن الانفجار وقع أثناء قداس كاثوليكي في صالة للألعاب الرياضية بجامعة في جنوب الفلبين حيث لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 9 آخرون.

وقال البريجادير جنرال آلان نوبليزا مدير الشرطة الإقليمية إن السلطات تحقق في الانفجار الذي وقع في جامعة ولاية مينداناو.
وأضاف أن إحدى النقاط التي يتم التحقيق فيها هي الانتقام المحتمل من قبل المسلحين المؤيدين لتنظيم داعش.

ويذكر أن مدينة مراوي كانت تحاصرها جماعة متشددة إسلامية لمدة 5 أشهر في عام 2017، وتستمر السلطات في متابعة التطورات المتعلقة بالتحقيق في هذا الانفجار.


قد يهمك:

عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.