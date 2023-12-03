انفجار يودي بحياة 3 أشخاص في جامعة بجنوب الفلبين

أفادت وسائل الإعلام الفلبينية يوم الأحد بوقوع انفجار في صالة للألعاب الرياضية بجامعة في مدينة مراوي بجنوب البلاد وقد أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وقد وقع الانفجار خلال قداس يقام في صالة الألعاب الرياضية وفقًا لتقرير إذاعة DZBB ووكالة رويترز.

وقد أوضحت الشرطة الفلبينية أن الانفجار وقع أثناء قداس كاثوليكي في صالة للألعاب الرياضية بجامعة في جنوب الفلبين حيث لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 9 آخرون.

وقال البريجادير جنرال آلان نوبليزا مدير الشرطة الإقليمية إن السلطات تحقق في الانفجار الذي وقع في جامعة ولاية مينداناو.

وأضاف أن إحدى النقاط التي يتم التحقيق فيها هي الانتقام المحتمل من قبل المسلحين المؤيدين لتنظيم داعش.

ويذكر أن مدينة مراوي كانت تحاصرها جماعة متشددة إسلامية لمدة 5 أشهر في عام 2017، وتستمر السلطات في متابعة التطورات المتعلقة بالتحقيق في هذا الانفجار.