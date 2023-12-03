انفجار محتمل يهز طريق الملاحة قبالة سواحل اليمن

أعلن الجيش البريطاني يوم الأحد عن وقوع (انفجار محتمل) على طريق الملاحة الرئيسي في المياه القريبة من سواحل اليمن.

وقد أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للجيش البريطاني تحذيرًا لشركات الشحن بشأن هذا الحادث الذي وقع في مضيق باب المندب، وهو الممر المائي الذي يفصل بين شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، وأشارت الهيئة أيضًا إلى وجود نشاط للطائرات المسيرة في المنطقة.

ويُعتبر مضيق باب المندب ممرًا حيويًا يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويعد ممرًا ملاحيًا حيويًا للنقل البحري بين الشرق والغرب.

وقد شهدت هذه المنطقة سلسلة من الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة وتم ربطها بالمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وقد أطلق المتمردون الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل ردًا على حربها على حركة حماس في قطاع غزة.