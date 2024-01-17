انفجار في مصنع للألعاب النارية في تايلاند يؤدي إلى مقتل 18 شخصًا

أعلنت فرق الإنقاذ في تايلاند بأن 18 شخصًا على الأقل قد قتلوا في انفجار وقع في مصنع للألعاب النارية في وسط البلاد يوم الأربعاء.

وقد تحدث المصدر عن وقوع 20 قتيلًا في وقت سابق ولكنه تأكد لاحقًا من سقوط 18 قتيلًا فقط.

من موقع الحادث

وقد وقع الانفجار قرب بلدة سالا كاو في محافظة سوفانبوري، في تمام الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن أسباب الانفجار ولا تزال السلطات تحقق في الحادث وتحدد الحصيلة الرسمية للقتلى.

وقد أفادت الشرطة بأنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار في المنازل المجاورة أو بين السكان القريبين من الموقع.

وتم نشر صور تظهر حطامًا معدنيًا متناثرًا على الأرض وأعمدة دخان كثيفة تتصاعد في المنطقة.

وتعاني تايلاند من انفجارات متكررة في المصانع التي تنتج الألعاب النارية والمفرقعات.

ويذكر أنه في العام الماضي قد قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجار وقع في معمل للألعاب النارية في بلدة سونغاي كولوك بمحافظة ناراثيوات.

وتشهد قطاعات البناء في تايلاند تراخٍ في تنفيذ إجراءات السلامة، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث القاتلة.

تعد تايلاند التي تقع في جنوب شرق آسيا بؤرة للحوادث المميتة في قطاع البناء حيث تتكرر دائماً.