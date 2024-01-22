أخبار عالمية

انفجار ضخم في إقليم سمنان الإيراني والسلطات توضح

عبد الرحمن عياد

أفادت تقارير وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأن الانفجار الهائل الذي سُمع في إقليم سمنان يوم الاثنين ناجم عن اختراق طائرة مقاتلة لحاجز الصوت.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى سماع دوي انفجار كبير في منطقة صناعية بالإقليم، وهذا هو الحادث الرابع من نوعه في سمنان خلال أسبوع واحد وفقًا لوكالة مهر شبه الرسمية للأنباء.

طائرة حربية إيرانية

وبعد إجراء التحقيقات فقد أعلن المسؤولون أنه لم يتم رصد أي انفجار أو دخان في منطقة جار مسار الصناعية.
وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن سبب الضوضاء والانفجار هو اختراق طائرة مقاتلة لحاجز الصوت في المنطقة، حيث حلقت الطائرة على ارتفاع أقل من الحد المسموح به.

ولم يتم تحديد ما إذا كانت الطائرة التي تسببت في الحادث طائرة إيرانية أم لا.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبد الرحمن عياد
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل