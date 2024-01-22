انفجار ضخم في إقليم سمنان الإيراني والسلطات توضح

أفادت تقارير وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأن الانفجار الهائل الذي سُمع في إقليم سمنان يوم الاثنين ناجم عن اختراق طائرة مقاتلة لحاجز الصوت.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى سماع دوي انفجار كبير في منطقة صناعية بالإقليم، وهذا هو الحادث الرابع من نوعه في سمنان خلال أسبوع واحد وفقًا لوكالة مهر شبه الرسمية للأنباء.

طائرة حربية إيرانية

وبعد إجراء التحقيقات فقد أعلن المسؤولون أنه لم يتم رصد أي انفجار أو دخان في منطقة جار مسار الصناعية.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن سبب الضوضاء والانفجار هو اختراق طائرة مقاتلة لحاجز الصوت في المنطقة، حيث حلقت الطائرة على ارتفاع أقل من الحد المسموح به.

ولم يتم تحديد ما إذا كانت الطائرة التي تسببت في الحادث طائرة إيرانية أم لا.