انفجار شاحنة صهريج يودي بحياة أكثر من 40 شخصًا في ليبيريا

تعرضت منطقة وسط ليبيريا لكارثة مروعة عندما انفجرت شاحنة صهريج محملة بالبنزين مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا حسبما أعلنت الشرطة يوم الثلاثاء.

وقد شبت النيران في الصهريج بعد أن سقط في حفرة على أحد الطرق في توتوتا وهي منطقة تبعد 130 كيلومترًا عن العاصمة مونروفيا.

العاصمة الليبيرية مونروفيا

وتأتي صعوبة تحديد عدد الضحايا نتيجة لحجم الانفجار وتحول بعض الأشخاص إلى رماد.

وقد قال الدكتور فرنسيس كاتي لقناة (سوبر بونغيز تي في) المحلية إنه يتعذر تحديد الضحايا بالضبط، ولكنه قدر أن أكثر من 40 شخصًا لقوا حتفهم في هذا الحادث المروع.

وقد أكد الدكتور كاتي أن هناك فريقًا تم تشكيله للتوجه من منزل لآخر للتحقق من المفقودين وذلك بهدف تحديد العدد النهائي للقتلى والمصابين.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أن 15 شخصًا قتلوا وأصيب 30 على الأقل نتيجة لتجمع العديد من الأشخاص في موقع الحادث.

وقد صرح نائب المفتش العام في الشرطة الوطنية برينس مولباه بأن العديد من الأشخاص أصيبوا بحروق جسيمة.

وقد أوضح مالفين ساكور ضابط في الشرطة أن بعض السكان المحليين بدأوا في تجميع البنزين المتسرب بعد الحادث قبل أن ينفجر الصهريج مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وتواصل الشرطة جهودها لتحديد العدد الإجمالي للقتلى والمصابين في هذه الكارثة المأساوية.

ووفقًا لشاهد عيان من توتوتا فقد قام الناس بتسلق الشاحنة لجمع البنزين وقام آخرون بتخريبها بواسطة أدوات حادة للحصول على الوقود.

وقد ذكر الشاهد أن السائق حاول منعهم من ذلك لكن البعض تجاوز تحذيراته واستمر في تخريب الصهريج.