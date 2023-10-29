أفادت وسائل الإعلام الهندية بوقوع عدة انفجارات في مركز للمؤتمرات بولاية كيرلا في جنوب الهند يوم الأحد مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

ووقعت الانفجارات خلال اجتماع لطائفة (شهود يهوه) المسيحية في مركز المؤتمرات بمنطقة كالاماسيري والتي تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال شرق مدينة كوتشي.

وحتى الآن لم يتم الحصول على تعليق رسمي من الشرطة بشأن هذه الحادثة ولم يتسن التواصل معهم.

وقد أفادت صحيفة (ماثروبيومي) المحلية بوقوع ثلاثة انفجارات على الأقل داخل قاعة المؤتمرات مما أسفر عن إصابة أكثر من 23 شخصًا حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية.

وصرح (تي.إيه سريكومار) المتحدث باسم الطائفة لصحيفة (ماثروبيومي) قائلاً: وقع الانفجار بعد ثوانٍ من انتهاء صلاة اليوم، وحدث الانفجار الأول في وسط القاعة، وبعد ثوانٍ وقع انفجاران آخران في جانبي القاعة).

وقد أفاد (شيخ درويش صاحب) كبير ضباط الشرطة في الولاية إن التحقيقات الأولية كشفت عن استخدام عبوة ناسفة.

وأضاف أنه تم نقل الجرحى ومعظمهم مصاب بحروق إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد أظهرت مقاطع مصورة تم التقاطها بعد الانفجار مباشرة وتمت مشاركتها عبر الإنترنت حريقا داخل مركز المؤتمرات وأفراد الإنقاذ وهم يساعدون أشخاصا على الخرو ج من المبنى.

وقال رئيس وزراء ولاية كيرالا بيناراي فيجايان للصحافيين إن الشرطة تحقق في الحادث المؤسف”.

وتم وضع الشرطة والعاملين الطبيين في حالة تأهب قصوى بجميع أنحاء الولاية.

وحتى الآن لم يتم تحديد سبب الانفجارات والتحقيقات جارية في هذه الحادثة.

انفجارات في مركز مؤتمرات بولاية كيرلا الهندية تؤدي إلى وفاة شخص وإصابة آخرين