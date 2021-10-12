انضمام شخصيات شاركت في مسلسل وادي الذئاب الى مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع

يُعتبر مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم من المسلسلات التركية التي حققت شعبيةً وثباتًا كبير في الدراما التلفزيونية، ولهذا السبب، فهو من أكثر المسلسلات المنتظرة لهذا الموسم، وبالرغم من أن الجمهور غاضب من صنّاع هذا العمل لتأخير عرضه، إلا ان هذا التأخير هو الذي سيجعلنا نستمتع مع بداية مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع.

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بدأ الكاتب والمنتج الشهير راجي شاشماز صاحب السلسلة الشهيرة وادي الذئاب، بإنتاج مسلسله الجديد قطاع الطرق لن يحكموا العالم في عام 2015، حيث وصل إلى نجاحات كبيرة أول 4 مواسم له، ومن ثم إنقطع عن كتابة وانتاج المسلسل لأسباب شخصية، والخبر الجديد الذي سيُعجب الجمهور، هو عن عودة راجي شاشماز لكتابة مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع، ولا بد من أن هذا الخبر الجديد هو الذي سيُحدث التغييرات في هذا الموسم.

انضمام شخصيات جديدة إلى مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع

مع وجود أخبار محزنة عن إنفصال بعض الشخصيات من مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع، ومنهم الممثل حسين عوني دانيال الذي يُجسد شخصية الريس طوفان، فهناك أخبار جديدة أيضًا عن إنضمام شخصيات جديدة إلى المسلسل، ومنها شخصيات قادمت بالمشاركة في مسلسل وادي الذئاب، ومن هذه الشخصيات الممثل عثمان سويكوت الذي جسّد شخصية أرون فيلر في مسلسل وادي الذئاب في الموسم الثالث، حيث ستكون شخصيته مختلفة تمامًا في مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم، وسيجسد دورًا مهمًا في هذا المسلسل.

سينضم ايضًا الممثل راغب سافاش الذي شارك بشخصية فؤاد تاتار اوغلو في مسلسل وادي الذئاب في موسمه الثالث، وسيكون من أقرباء أمينه وتيبي في مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع، بالإضافة إلى ذلك فستكون شخصيته جديدةً تمامًا في المسلسل، وسيكون أحد أهم الأعضاء في طاولة تجارة السلاح، وسيكون ضمن طاقم تمثيل هذا المسلسل، كما سينضم ايضًا الممثل سيردار دينيز الذي جسّد شخصية الحلو في مسلسل وادي الذئاب، وسيكون اليد اليُمنى لشخصية تشانلي اورفا الذي سيُجسدها الممثل أوغور يوجل.

موعد عرض مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع

ومن المرجّح ان يتم عرض مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع في نهاية شهر أكتوبر الجاري حسب ما صرّحت بعض المصادر الإخبارية التركية، حيث أن الموعد المتوقّع من قناة ATV المنتجة لهذا المسلسل، هو في اليوم 26 من شهر أكتوبر، أي في نهاية الشهر الجاري، حيث سيشهد هذا الموسم تغييرًا كبيرًا، وقد يكون من أفضل المواسم التي شاهدناها على الشاشة التركية.